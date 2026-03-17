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Un colegio de Zaragoza, premiado a nivel nacional por reinventar el uso de las pantallas en el aula desde Infantil

El proyecto del este CPI, reconocido a nivel nacional, promueve la competencia digital en la infancia utilizando tecnología accesible y de bajo coste, en colaboración con familias y docentes

Entrada del CEIP María Navales en Arcosur, Zaragoza

Entrada del CEIP María Navales en Arcosur, Zaragoza / Jaime Galindo.

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un colegio de Zaragoza ha sido reconocido a nivel nacional por su innovadora forma de integrar la tecnología en el aula, logrando el primer premio en la categoría de Experiencias en Centros Educativos en la primera edición de los Premios a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del Alumnado. Estos galardones, convocados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), destacan iniciativas que apuestan por un uso creativo y pedagógico de las herramientas digitales.

El centro premiado es el Centro Público Integrado (CPI) Ana María Navales, ubicado en Arcosur, el barrio más joven de la capital aragonesa. El reconocimiento llega gracias a su proyecto “Creando paisajes digitales en Educación Infantil”, una propuesta que plantea una forma diferente de trabajar la competencia digital desde las primeras edades.

Lejos de centrarse en el consumo de contenidos, el proyecto apuesta por utilizar la tecnología como herramienta para crear, investigar y aprender. En los llamados “paisajes digitales”, el alumnado explora y produce sus propios contenidos mediante recursos como microscopios digitales, robótica educativa, realidad aumentada, stop motion, podcast o códigos QR. Estas herramientas se integran con materiales manipulativos y propuestas artísticas, generando un entorno de aprendizaje dinámico.

Desde el centro explican que el objetivo no es introducir más pantallas en el aula, sino emplear la tecnología cuando realmente aporta valor y amplía las posibilidades educativas. Inspirado en la idea del atelier, el proyecto combina distintos lenguajes para fomentar la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico del alumnado.

La iniciativa ha sido posible gracias a la implicación conjunta de profesorado, alumnado y familias, y se presenta además como un modelo replicable en otros centros, al basarse en herramientas accesibles y de bajo coste. Para el CPI Ana María Navales, este reconocimiento supone un impulso para seguir desarrollando un modelo educativo en el que la tecnología está al servicio del aprendizaje.

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Como resumen de su filosofía, desde el equipo educativo destacan que “la mejor tecnología en la escuela no es la que más brilla, sino la que ayuda a que brille el pensamiento de cada niño y niña”.

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