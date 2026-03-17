Desalojado un edificio en la calle Arcadas de Zaragoza por grietas en las viviendas

Los Bomberos de Zaragoza han procedido este martes al desalojo de un edificio de viviendas de cuatro plantas en la calle Arcadas 6, que ha quedado clausurado después de la inspección técnica. En total, se han visto afectadas ocho viviendas habitadas, dos por cada planta.

Uno de los inquilinos ha avisado al 080 tras la caída de un falso techo en una de las viviendas, donde también se han localizado varias grietas. Tras la inspección por parte de los técnicos de Bomberos, se ha decidido clausurar todo el edificio, a la espera de que Urbanismo realice este miércoles una inspección en profundidad de la construcción.

En ese momento, se encontraban en el edificio nueve vecinos y, por ahora, solo uno ha requerido alojamiento por parte del ayuntamiento, que ha sido gestionado ya por Servicios Sociales.