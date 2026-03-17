El pasado del Stadium Las Fuentes de Zaragoza antes del abandono total: 5.000 socios, lista de espera y el interés de McDonald's

A la espera de su transformación en uno de los centros de escalada más ambiciosos de toda España, el abandono sigue siendo el rey de las antiguas instalaciones del Stadium Las Fuentes, situadas junto a la Z-30 a las afueras del barrio que le dio su nombre. El club social pasó a la historia hace ya siete años cuando se confirmó un cierre augurado. Actualmente el paso del tiempo hace mella en todo lo que queda en pie: tres piscinas vacías, frontón, pista de baloncesto o incluso de pádel.

Cualquier persona que se dé una vuelta por el Tercer Cinturón y eche un vistazo por encima de la valla del antiguo Stadium Las Fuentes junto al Camino de La Raya y La Olivera puede contemplar como los matojos crecen sin freno en la hierba que un día acogió a más de 5.000 socios. Y es que para ser socio de este club social privado, que sirvió de punto de encuentro para muchos vecinos de Las Fuentes durante todo el año, incluso llegó a haber lista de espera.

El Stadium Las Fuentes nació en 1970 y murió en 2019 dejando un legado inolvidable para muchos. Su llegada a Zaragoza vino acompañada de un cambio de tendencia social. Los vecinos decidieron dejar atrás los baños veraniegos en las playas del Ebro, como la Hojalata bajo el puente de Hierro o la poza del Soto de Cantalobos, para hacerse socios de clubes sociales privados como este que surgió a escasos metros del patio del colegio Santo Domingo de Silos.

Una de las piscinas del Stadium Las Fuentes en 2020 / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

De la primera piscina se pasó a las pistas deportivas e incluso hubo hasta campos de fútbol, que desaparecieron por completo tras venderse las tierras para la construcción de un Tercer Cinturón, que cambió por completo la movilidad de la ciudad. La hostelería también formó una parte importante del propio Stadium Las Fuentes ya que las familias se reunían cada fin de semana en el bar de la instalación para que los niños correteasen por la zona con toda la libertad del mundo.

El runrún de un posible cierre del Stadium Las Fuentes de Zaragoza solamente se confirmaron tras el final de la temporada de verano de 2019. La propiedad informó a los 700 socios restantes que estaban obligados a retirar sus pertenencias de las taquillas en el plazo de un mes. De allí se sacaron tumbonas, periódicos de los 80, raquetas, pelotas, chancletas que también quedaron para la historia de un club cuya columna vertebral sigue intacta más de 7 años después.

Taquillas del Stadium Las Fuentes el día de su cierre / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Los rumores de McDonald's y el 'boom' del pádel

Antes de la confirmación oficial de la construcción de un nuevo centro de escalada en el antiguo Stadium Las Fuentes allá por 2024, muchos fueron los rumores acerca del futuro del recinto. Una finca de 28.000 metros cuadrados por la que se interesó mucha gente e incluso llamó la atención de un gigante como McDonald's que quiso abrir en la zona un nuevo restaurante en Zaragoza. Sin embargo, la propiedad siempre quiso que se impulsase un macrocomplejo deportivo que fuese un emblema de toda la capital aragonesa y en eso finalmente se va a convertir.

La zona entre el Camino La Raya, el Tercer Cinturón y el camino la Olivera se quedó durante un tiempo sin vida por el cierre del Stadium Las Fuentes, pero el pádel y la gastronomía le dieron poco a poco la oportunidad de revivir. Urban Sport fue el primero en apostar por esta zona 'desierta' del barrio con la instalación de seis pistas de pádel cubiertas.

Interior del Stadium Las Fuentes en 2019 / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Aprovechando el tirón del deporte de moda en la ciudad, nació a en octubre de 2024 a las puertas del Urban Sport, el restaurante Casa Lizio, que recuperaba el gran espacio abierto dejado huérfano tiempo atrás por La Huerta del Figueral. Rubén Marqueta, propietario también de los dos restaurantes Bulebar, vio una gran oportunidad de negocio en la zona con 300 metros cuadrados de restaurante y 3.000 de jardín con incluso campo de fútbol para entretener a los más pequeños. El establecimiento gastronómico ha resultado un éxito en la organización de eventos e incluso ya tiene cubiertas todas las plazas para celebrar comuniones el próximo año.

¿Y ahora qué?

Después de que Casa Lizio y Urban Sport se hayan asentado en lo que un día fue el Stadium Las Fuentes, Zaragoza se prepara para recibir un gran centro de escalada que aspira a convertirse en una de las instalaciones más avanzadas de España y sur de Europa. Un grupo de emprendedores aragoneses con amplia experiencia en gestión, obra civil y escalada, quiere acercar este deporte a todos los públicos y reforzar su crecimiento en Aragón. Las nuevas instalaciones contarán con zonas de iniciación, espacios infantiles, áreas de boulder y entrenamiento específico, además de una gran zona de escalada con cuerda de unos 2.000 metros cuadrados, cerca de 200 vías y sistemas de autoaseguramiento que permitirán escalar de forma autónoma y segura.

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El complejo también incorporará tecnología pionera en España para mejorar la seguridad de los usuarios, muros homologados para competiciones internacionales y equipamiento de última generación, como un Tension Board interactivo. A todo ello se sumarán un pequeño gimnasio, una cafetería de unos 300 metros cuadrados y una zona exterior ajardinada pensada como punto de encuentro para la comunidad escaladora.