Cuándo es la primera procesión de Semana Santa 2026 en Zaragoza

La Semana Santa de Zaragoza es una celebración religiosa que combina pasión, devoción y una atracción turística que le convierte en una ciudad única para disfrutar de esta festividad. La capital aragonesa se prepara para unos días llenos de emoción donde el sonido de los tambores y bombos retumbarán por la inmensa mayoría de calles.

Aunque todavía quedan unos días para el comienzo oficial de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde 2014, las cofradías de Zaragoza ya llevan ensañando unos meses para tener todo listo y no fallar en ningún detalle. Con más de 700 años de historia, 25 cofradías y 53 procesiones, lo que realmente la hace única es su inconfundible banda sonora y la belleza de sus pasos.

El estruendo de más de 4.000 tambores y bombos volverán a erizar la piel de los más devotos. Desde el Viernes de Dolores, que este año 2025 cae el 27 de marzo, al Domingo de Resurrección, el 5 de abril, la Semana Santa se vivirá con gran sentimiento por las calles de la ciudad.

Más de 16.000 cofrades procesionarán con sus hermandades y cofradías a ritmo de los tambores, bombos y cornetas mientras miles de personas disfrutan del patrimonio artístico de las tallas y de los pasos, unas obras de arte que en algunos casos cuentan con siglos de antigüedad. Algunos zaragozanos que esperan con ansias el comienzo de la Semana Santa llevan unos días haciéndose la misma pregunta: qué día se podrá ver la primera procesión de la Semana Santa de 2026 en Zaragoza.

Qué día tendrán lugar las primeras procesiones

La Semana de Pasión zaragozana arrancará el próximo viernes 27 de marzo y se alargará hasta el Domingo de Resurrección, que este 2026 cae el 5 de abril. Durante estos diez días, las 25 hermandades y cofradías de la ciudad sacan a las calles sus pasos al son de los atronadores tambores. Los primeros cofrades saldrán a las calles de la capital aragonesa el Viernes de Dolores.

El inicio de la Semana Santa de Zaragoza comienza con el Vía Crucis Despojado por parte de la Hermandad del Despojado. El recorrido comienza y acaba en la misma ubicación. El paso saldrá desde la iglesia de Santa María, ubicada en el número 8 de la avenida de la Ilustración, a las 20.00 horas y concluirá en el mismo lugar. A la misma hora, desde el Acuartelamiento San Fernando en el camino del Canal, tendrá lugar la segunda procesión.

La Cofradía de la Crucifixión, Cristo del Honor y del Servicio siglo XVII, recorrerá las calles del barrio zaragozano de Torrero hasta las 22.30 horas cuando finalice en el Cuartel de San Fernando. El paso pasará por Fray Julián Garcés, Villa de Ansó, avenida América o la plaza de las Canteras.

Para disfrutar de la tercera procesión del día, los amantes de la Semana Santa en Zaragoza se tendrán que desplazar hasta la iglesia de Santa María de los Ángeles en Torres de San Lamberto. El paso saldrá a las 20.00 horas en un recorrido breve por parte de la Cofradía de las Negaciones. Para poner el broche de oro al comienzo de la pasión en la capital aragonesa, la última procesión del próximo 27 de marzo será a manos de la Cofradía del Huerto.

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El Vía Crucis Parroquial Oración del Huerto saldrá a las calles de Zaragoza a las 20.30 horas desde la iglesia de Nuestra Señora del Portillo. El paso recorrerá alguna de las vías colindantes a Conde Aranda como Santa Inés, Santa Lucía, La Salina o Calatorao.