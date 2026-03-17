El Gobierno de Natalia Chueca critica ahora sus propios pliegos para impulsar la renovación del Parque de Atracciones: "Eran demasiado exigentes"

El Parque de Atracciones de Zaragoza todavía no ha abierto sus puertas en este 2026 cuando en años anteriores a principios de marzo es cuando este recinto lúdico ha abierto sus puertas. El objetivo de la nueva gerencia, según han comunicado a los medios de comunicación, es poder recibir visitantes para Semana Santa, pero todavía no hay nada oficial. Mientras tanto, sigue coleando la polémica sobre la adjudicación de la concesión, que se ha renovado recientemente pese a que la única oferta presentada apenas consiguió 36 puntos sobre 100 en el concurso que acabó adjudicándose.

Esa oferta fue la de Fenix Entertainment y los Morte, una saga familiar que ha gestionado el Parque de Atracciones durante los últimos 50 años. Ante la baja puntación que obtuvo su propuesta, la única que se presentó durante el proceso de licitación, desde el Gobierno municipal informaron de que iban a proponer toda una serie de cambios y mejoras para que el proyecto de recinto recreativo se ajustase mejor a las pretensiones del ayuntamiento.

Sin embargo, este miércoles el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, se ha desdicho y ha afirmado en la comisión de su área que "no pueden exigirle a la empresa nada que no estuviera en los pliegos" y ha reconocido que el problema de esta licitación, en la que solo se presentó una oferta y que acabó adjudicándose a una empresa que había presentado una oferta que suspendió en la valoración de los técnicos, es que "los pliegos eran muy exigentes".

Las exigencias de los pliegos

Entre otras cuestiones, ha repasado Lorén, los pliegos obligaban a renovar un parque de atracciones "totalmente envejecido", evitar que al final de la concesión el recinto se convirtiera en "un cementerio de cachivaches", "ampliar la superficie del parque, incorporar nuevas atracciones, incorporar un parque acuático, incorporar espacios para experiencias inmersivas, incorporar un escenario para eventos, renovar y garantizar la seguridad y uso de los edificios y atracciones que se mantienen y renovar las infraestructuras necesarias así como nuevos planes de marketing y comunicación e incrementar el canon actual". "Es verdad que todo esto se incluyó y que era muy ambicioso", ha reconocido el concejal de Presidencia.

Todo esto era lo que pedía el Ayuntamiento de Zaragoza en los pliegos diseñados por la dirección general de Proyectos Estratégicos, un ente que depende del área del propio Lorén, unas demandas que después se han demostrado muy ambiciosas según ha reconocido el concejal puesto que solo se presentó una oferta pese a que inicialmente fueron varias las empresas que se interesaron por gestionar el Parque de Atracciones y que mantuvieron contactos informales con el consistorio. En su momento, sin embargo, desde el Gobierno municipal calificaron de "éxito" el proceso de licitación.

Así, con todos estos ingredientes encima de la mesa, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha preguntado a Lorén sobre esos cambios que iban a exigir en la propuesta presentada por los adjudicatarios y que obtuvo un rotundo suspenso por parte de los técnicos municipales. Lorén ha dicho que "es cierto que había una serie de mejoras previstas que no se habían propuesto -por parte de los licitadores-, pero es que las mejoras ya estaban en el propio pliego", ha dicho el concejal de Presidencia.

Noticias relacionadas

Es decir, sin decirlo, lo que ha querido explicar Lorén es que el Gobierno municipal no puede exigir ahora cambios sobre una oferta que ha ganado un concurso cumpliendo con lo exigido en los pliegos, motivo por el cual el concejal de ZeC ha calificado de "fiasco" todo el proceso ya que no se exigieron una serie de puntaciones mínimas para poder adjudicar el contrato, por lo que esta concesión se ha otorgado para los próximos 50 años a una propuesta que, según reconocieron desde el propio ayuntamiento, no convence ni al propio equipo de Natalia Chueca.