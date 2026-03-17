Autobuses de Zaragoza: el Gobierno de Natalia Chueca defiende el éxito de las líneas Ci3 y Ci4 tras un año de funcionamiento y 8 millones de viajeros

Hace justo un año comenzaron a funcionar en Zaragoza las nuevas líneas circulares Ci3 y Ci4, dos nuevos recorridos de la red de autobuses urbanos con las que el Gobierno municipal quiso avanzar los cambios que traerá el nuevo contrato del servicio -que entrará en vigor el año que viene- y "mejorar" las conexiones entre los barrios de la ciudad. En todo este tiempo, ha resumido este martes la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, las dos líneas han conseguido mover a 8 millones de personas, lo que demuestra "el acierto" del Gobierno de Natalia Chueca a la hora de implementar los cambios, ha defendido la responsable del área.

Y es que implementar estos cambios no fue tarea sencilla porque trajeron consigo muchas protestas y manifestaciones que tuvieron su foco en Valdefierro. Y es que la Ci3 y la Ci4llegaron para sustituir a la línea 24, la que históricamente había enlazado este barrio al suroeste de la ciudad con Las Fuentes, sirviendo de enlace también entre con otros distritos como Universidad, San José y el Centro.

Desde Valdefierro defendían que los cambios propuestos por el Gobierno municipal les perjudicaban y decían no entender que el equipo de Natalia Chueca fuera a eliminar la que hasta entonces era la línea más utilizada de la ciudad, la 24, que cada año transportaba a más de 7,5 millones de personas, más de un millón de viajes más cada año que la segunda en esta lista, que ha sido la 33 durante mucho tiempo.

Tatiana Gaudes, en la comparecencia ante los medios este martes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Así, el Gobierno municipal ha tirado de cifras para defender estos cambios y es que en todo este año, la Ci3 y la Ci4 han conseguido mover a 8 millones de viajeros, más que la 24 haciendo un recorrido muy similar. Aunque son dos líneas en vez de una, claro.

Hasta febrero, ha desgranado Gaudes, 7.846.658 personas validaron su tarjeta o abono o compraron un billete para subirse a alguna de estas líneas. 4.155.398 lo hicieron a bordo de la Ci3 y 3.691.260 en la Ci4. El incremento de usos ha sido progresivo desde su puesta en marcha, pero "no será hasta el año que viene" cuando el consistorio espera que se consoliden las cifras. Será entonces cuando se puedan comparar realmente los datos con los que existían antes de los cambios.

"Se ha demostrado que era pertinente poner en marcha estas nuevas líneas, un compromiso adquirido y cumplido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Se han generado nuevas conexiones que eran necesarias entre las márgenes derecha e izquierda del Ebro, así como con la Estacion Intermodal", ha defendido Gaudes.

Los barrios que unen las líneas

La implantación de la Ci3 y la Ci4 no fueron los únicos cambios introducidos en la red. También se amplió la 38, precisamente para dar servicio a Valdefierro ante la eliminación de la 24, y se modificó el recorrido de la 36. En conjunto, estas dos líneas han sumado un 6,5% de viajeros, algo lógico por otro lado ya que la 38 ha ampliado mucho su trazado, recogiendo a más vecinos, lo que al menos al principio produjo problemas y picos de saturación en esta línea, que llegaba a Delicias con el aforo completo.

Ahora, a la espera de la licitación del futuro contrato, el Gobierno municipal defiende que la Ci3 y la Ci4 "mejoran de manera sustancial las conexiones en transporte público" entre al menos ocho distritos urbanos: La Almozara, Casco Histórico, Arrabal, Actur, Las Fuentes, San José, Universidad y Delicias. Entre otros recorridos, estás líneas facilitan, por ejemplo, la conexión con la Estación Delicias.

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