La OCU denuncia el colapso de la Seguridad Social y el SEPE en Zaragoza: "La obligatoriedad de la cita previa es una barrera para los ciudadanos"
Un estudio de la OCU revela que en ciudades es imposible conseguir cita previa para el INSS y en cuales los tiempos de espera superan los 20 días
La Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado sobre la grave saturación en el sistema de citas previas de la administración pública, especialmente en organismos clave como el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. Según denuncia la organización, acceder a trámites esenciales —como solicitar una pensión de jubilación o gestionar una prestación por desempleo— se ha convertido en un proceso lento y lleno de obstáculos para muchos ciudadanos.
El principal problema radica en la obligatoriedad de pedir cita previa para la atención presencial, una medida que surgió durante la pandemia pero que, lejos de desaparecer, se ha consolidado como una barrera estructural. Esta situación afecta especialmente a personas mayores, colectivos vulnerables y ciudadanos con escasas habilidades digitales, que encuentran dificultades tanto para obtener una cita como para completar gestiones en línea.
En Zaragoza sin citas previas
Para evaluar la magnitud del problema, la OCU realizó un estudio en 26 provincias centrado en la disponibilidad de citas en el INSS. Tras varios intentos a lo largo de dos semanas, los resultados evidenciaron importantes carencias: en más de la mitad de los casos no fue posible conseguir cita en la propia ciudad. En algunas capitales, como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza, no se obtuvo disponibilidad en ningún intento, reflejando un sistema claramente tensionado.
En aquellos lugares donde sí fue posible acceder a una cita, los tiempos de espera resultaron excesivos. Ciudades como Bilbao, Murcia o Málaga presentaron plazos que oscilaban entre los 20 y los 28 días, lo que dificulta seriamente la gestión de trámites urgentes.
La situación no mejora significativamente en el SEPE. Aunque la disponibilidad es algo mayor, persisten retrasos considerables que pueden perjudicar directamente a los ciudadanos. En algunos casos, las citas se conceden más allá del plazo legal para solicitar prestaciones por desempleo, lo que puede traducirse en la pérdida de derechos económicos o en la obligación de recurrir a medios digitales no accesibles para todos.
Eliminar las citas previas
Ante este escenario, la OCU reclama eliminar la obligatoriedad de la cita previa para determinados servicios, así como establecer atención prioritaria para los colectivos más vulnerables. También propone crear puntos de asistencia sin cita para ayudar en el uso de herramientas digitales y fijar plazos máximos garantizados: cinco días para trámites urgentes y diez para el resto.
Además, la organización considera fundamental implantar un sistema de control con datos públicos mensuales y mecanismos de responsabilidad interna que eviten retrasos injustificados. Su objetivo es garantizar un acceso equitativo y eficaz a los servicios públicos, adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía.
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