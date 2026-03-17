La Policía Local de Zaragoza incorporará este año pistolas Taser tras la petición de Vox

La Policía Local de Zaragoza contará este año con pistolas Taser, unos dispositivos capaces de disparar unos diodos que producen descargas eléctricas de alta intensidad y que reducen a las personas en cuestión de segundos. Así lo ha confirmado el concejal de Presidencia del Gobierno municipal, Ángel Lorén, en la comisión de su área ante las preguntas de ZeC y Vox.

La adquisición de pistolas Taser ha sido precisamente una petición de la ultraderecha que el PP ha acabado incorporando en los presupuestos con una partida específica. Para este año, el Gobierno municipal ha reservado una partida de 80.000 euros para la compra de estos dispositivos de electroshock y según ha confirmado Lorén la intención del equipo de Natalia Chueca, a diferencia de lo que ocurre con otras partidas exigidas por Vox, que no se ejecutan, es gastar al menos parte del dinero para hacerse con algún ejemplar a modo de prueba piloto.

No obstante, el Gobierno del PP no va a limitarse, ha asegurado Lorén, a "estudiar" su uso, sino que existe una "voluntad clara de que este año vayamos incorporándolas" pero "con todos los protocolos y las pautas de seguridad". Así, según ha podido saber este diario, el objetivo es adquirir alguna unidad para que unos cuantos agentes puedan disponer de ellas durante un tiempo para comprobar su nivel de uso y si realmente son necesarias.

Un agente de Policía, con una pistola táser, en una imagen de archivo. / DM

Su uso estará además ligado al de las cámaras unipersonales que portan en la actualidad muchos de los agentes de la Policía Local de Zaragoza. Cuando se disparen las Taser las cámaras, que son del mismo fabricante, lo que facilita la sincronización de ambos dispositivos, comenzarán a grabar para registrar la actuación policial, lo que aporta garantías tanto para los agentes en caso de que sean acusados por actuación desmedida y también para la ciudadanía.

Sin embargo, la llegada de estas pistolas al cuerpo de la Policía Local -la Nacional ya cuenta con ellas en la capital aragonesa- está ya generando controversia en el ayuntamiento. Desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha cuestionado la adquisición de este tipo de armamento "que nadie ha pedido, ni siquiera los sindicatos policiales municipales". En otros municipios de la comunidad, las policías locales ya cuentan con este tipo de pistolas.

Polémica

"Existen muchísimas objeciones por parte de asociaciones en defensa de los Derechos Humanos debido a los efectos de estas pistolas y su uso sobre todo en personas con problemas de salud mental", ha explicado Domínguez, basándose en "documentación" y estudios que indican que, por ejemplo, en países donde su uso está extendido, un 30% de las veces que se disparan son contra personas con trastornos mentales que presentan estados de agitación, motivo por el que son reducidas con electroshock, a veces con consecuencias fatales.

Domínguez también ha apuntado que, según investigaciones periodísticas, en nuestro país ya se han dado casos de muertes por disparos de Taser en situaciones en las que no tendrían que haberse utilizado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Ha habido ocasiones en las que los propios agentes no han cumplido con las especificaciones de los fabricantes, que desaconsejan el uso en contra de personas con trastornos y enfermedades mentales, en estado de agitación, con problemas de corazón o bajo los efectos de ciertas drogas", ha apuntado Domínguez.

Asimismo, desde ZeC han cuestionado la necesidad de comprar estas pistolas siendo que Zaragoza "es una ciudad segura", algo que no han negado ni siquiera desde Vox, un partido del que parte esta propuesta de adquisición de las Taser.

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Sin embargo, para que la capital aragonesa siga siendo segura, ha defendido la portavoz de Vox, Eva Torres, la Policía Local debe contar con todos los medios a su disposición, ha pedido antes de incurrir en el ya manido discurso xenófobo de la ultraderecha en el que la concejala ha ligado la migración con la delincuencia.