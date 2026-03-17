Los promotores también se fijan en el Casco Antiguo de Zaragoza: decenas de viviendas se construirán en solares del corazón de la ciudad
En la plaza San Felipe ya han comenzado las obras para levantar una promoción de viviendas en un solar que llevaba años abandonado, con dos pisos de lujo aún a la venta
No todo es Arcosur, la avenida Cataluña o el entorno del Portillo. Los promotores inmobiliarios también han puesto sus ojos en el Casco Antiguo de Zaragoza, en los límites que quedan dentro de la muralla romana a sabiendas que hay quienes prefieren vivir lo más céntrico posible. Y en los últimos años no son pocos los solares o edificios que han vuelto a la vida después de años de parón constructivo en una zona en la que además se pueden permitir aumentar los precios precisamente por el entorno del que se trata.
En estos momentos son más de una decena los proyectos y promociones inmobiliarias que se concentran en el entorno de la calle del Coso en parcelas que llevaban mucho tiempo abandonadas. Es el caso de un solar, a la altura del número 9 del antiguo cursus romano, en el que solo queda una fachada sujeta por andamios desde hace lustros. En los últimos días, una excavadora trabaja sobre el terreno, aunque según ha podido saber este diario tan solo se están llevando a cabo trabajos de limpieza y prospecciones arqueológicas necesarias antes de acometer un proyecto constructivo que todavía existe, al menos no está aprobado. Por lo tanto, esta promoción de Cas Inmobiliaria todavía tardará en ver la luz.
Pero este es el último solar que ha comenzado a moverse, puesto que hay otros que ya llevan tiempo en obras y que pronto podrán acoger nuevos moradores. También en el Coso, pero a la altura del número 65, se ha levantado recientemente un edificio de cinco viviendas en un solar situado junto a una sucursal de Bankinter que llevaba mucho tiempo paralizado y sin expectativas de salir adelante. En este caso, la estructura del edificio ya está en pie aunque los pisos todavía no se publicitan en ninguna plataforma.
Casi enfrente, el Hotel Zentro ha impulsado la rehabilitación de otro edificio que data de 1872, que también llevaba mucho tiempo clausurado y en cuyos bajos había una farmacia hasta que comenzaron las obras hace ahora un tiempo. En este caso, el establecimiento comercial está ya casi acabado. El inmueble, con cuatro plantas, está situado en el tramo del Coso cuya reforma comenzará en mayo, lo que sin duda contribuirá a la revalorización de todo este entorno, que ya de por sí es uno de los más caros de la ciudad debido precisamente a su situación.
A estas promociones se unen los pisos del conocido como 'solar maldito', en el número 101 del Coso, en la esquina del Coso Bajo frente a la calle Espartero. Esta parcela comenzó a moverse hace ya 15 años pero debido a diferentes problemas no ha sido hasta ahora cuando se ha terminado el edificio.
Droga José Alfonso
También se van a unir a este listado de promociones dentro de los límites de la Zaragoza romana el centenar de viviendas de lujo que se habilitarán en el edificio en cuyos bajos se sitúa la droguería José Alfonso. Este inmueble se incluyó en una macrooperación inmobiliaria que tiene como objetivo final ampliar la oferta de pisos en el corazón mismo de la capital aragonesa.
Esta operación se cerró en verano de 2025 y todavía no se han hecho públicos los plazos de los promotores, unos hitos que entre otras cosas incluyen la mudanza de esta histórica tienda, un negocio que, no obstante, no se moverá muy lejos y que tiene previsto seguir atendiendo clientes en el centro de Zaragoza.
Muy cerca de aquí, en la parte trasera de la Audiencia, se ha levantado recientemente un bloque de pisos en la plaza del Ecce Homo, un entorno en el que todavía quedan algunos solares pendientes de edificar y que podrían acoger futuros proyectos en los próximos años si la demanda sigue respondiendo de la misma manera.
Muy cerca de aquí, justo al lado de la plaza San Felipe, han comenzado ya los primeros trabajos para levantar en otro solar que llevaba mucho tiempo acumulando maleza una promoción de 22 viviendas. Desde el año 2018 unos andamios sujetan la fachada del inmueble que antaño ya habitó esta parcela y que ahora se convertirá en una comunidad de lujo. En la actualidad solo quedan dos viviendas a la venta: un piso de 66 metros y 337.500 euros; y un ático de 975.000 euros.
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