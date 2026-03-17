Temeridad viral en Zaragoza: un joven se cuelga de la parte trasera de un autobús en marcha en el Oliver

Si bien es cierto que la responsabilidad de lo que ocurre en carretera pasa muchas veces por quien está al volante, los peatones, sobre todo en poblado, tienen un alto grado de responsabilidad de no entorpecer la circulación siendo una distracción o incluso obstáculo para los usuarios de turismos, camiones u otros tipos de medios de transporte. En Zaragoza se ha viralizado un episodio de este tipo en el que afortunadamente para el infractor de las leyes de la seguridad vial y ciudadana, no ha tenido ningún tipo de consecuencias.

En este caso se trata de un joven, que con su grupo de amigos grabándole y alentándole, se subió a la parte trasera de un autobús urbano de que circulaba de noche por una calle del barrio Oliver. El vehículo se encontraba detenido segundos antes de que cinco de estos chicos se aproximaran sin que el conductor se diera cuenta, para que uno de ellos se agarrara de dos piezas de esta parte del transporte público y avanzara colgado a él.

El vídeo apenas rebasa los 15 segundos y no se puede ver cuánto tiempo aguanta este joven agarrado a la parte trasera de uno de los nuevos modelos de buses eléctricos que Avanza Zaragoza incorporó hace unos años, pero desde la propia compañía aseguran que "es la primera vez que ven unas imágenes de este tipo". "Se trata de una circunstancia excepcional en la que el conductor ni se da cuenta de lo que está pasando. Una gamberradita que puede tener consecuencias muy graves para el chico", explica esta fuente a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

En caso de que el conductor se hubiera percatado de lo sucedido, este tendría que "parar lo más suavemente posible" cuanto antes, para garantizar su seguridad, y posteriormente "informar al centro de gestión" de la propia empresa, que decidirá si informar a las autoridades locales o no.

Otra fuente del Comité de Avanza llama a la calma al ser, como bien se ha indicado anteriormente, un caso "excepcional y aislado, además de peligroso", en el que evidentemente el autobusero "ni se da cuenta" que tiene a este joven enganchado en la parte trasera del vehículo. "En ese tipo de vías se puede alcanzar unos 30 kilómetros por hora, se puede meter un buen golpe... pero es imposible que se percatara", insiste.

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El vídeo donde se ve todo lo ocurrido fue difundido a través de un perfil de la red social Tik Tok, sin embargo, ya ha sido eliminado por el usuario original que lo publicó. Un acto temerario que, por suerte para ambas partes, no pasó de ser un clip viral a la vista por las calles de la capital aragonesa.