Un triple error obra el caos en una rotonda de Zaragoza: invade carril y le cierran el paso en seco
La grabación de una dashcam en Zaragoza expone los riesgos de la conducción en rotondas: un motorista que infringe las normas y un coche que frena de forma inesperada estuvieron a punto de chocar
Una escena captada por una dashcam en una rotonda de Zaragoza muestra cómo una concatenación de errores por parte de dos conductores estuvo a punto de terminar en colisión. Las imágenes, difundidas en los últimos días por una popular cuenta de Instagram dedicada a recopilar este tipo de situaciones al volante, condensan en apenas unos segundos varios de los fallos más habituales en glorietas… y cómo pueden coincidir en el peor momento.
El vídeo arranca con un motorista circulando por el carril interior de la rotonda, una posición completamente correcta hasta que llega la hora de salir. Es ahí donde empiezan los problemas: intenta abandonar la glorieta desde ese carril, cruzándose hacia el exterior, y lo hace además ignorando la señalización horizontal que le obliga a continuar hacia la izquierda. Dos errores consecutivos que le sitúan en una trayectoria conflictiva.
Justo entonces entra en escena un turismo que se incorpora a la rotonda y avanza por el carril exterior, ocupando precisamente la salida que el motorista pretende tomar. La situación, tensa pero todavía salvable, da un giro inesperado cuando el conductor del coche frena en seco frente a la salida, aparentemente dudando si debía tomarla o seguir circulando.
Ese instante de indecisión lo cambia todo. El motorista reacciona con un toque de claxon y se ve obligado a frenar para evitar el alcance. Durante un segundo, ambos quedan prácticamente detenidos en plena glorieta, hasta que el turismo retoma la marcha, en lo que parece un gesto de disculpa tras la maniobra.
Más allá del susto, la secuencia deja una lección clara: en una rotonda, tan peligroso es ejecutar mal la salida como introducir dudas en la conducción. La combinación de una maniobra indebida y una frenada inesperada rompe cualquier previsión y convierte una situación cotidiana en un riesgo real. Y eso, como muestran estas imágenes, puede ocurrir en cuestión de segundos.
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