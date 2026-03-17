Zaragoza inicia la mejora de la eficiencia energética en su parque público de vivienda en el edificio 125 de Las Armas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado iniciado las obras, a través de Construcciones Rubio Morte SA, por 274.476,26 euros (IVA incluido), para la mejora de la envolvente térmica de un edificio de nueve viviendas VPA de alquiler público sito en la calle de Las Armas, número 125, con el objetivo de reducir el consumo de recursos energéticos y llevar acabo la rehabilitación energética con medidas pasivas. La actuación cuenta con una subvención de 166.782,07 euros del Programa 3, rehabilitación residencial para la mejora de la eficiencia energética (PRTR), de los fondos europeos NextGeneration EU.

"Las obras en este edificio de titularidad municipal van a durar 5 meses y el objetivo es apostar por el compromiso con el medio ambiente y con el confort de los usuarios de estas viviendas de alquiler", ha explicado el concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento, José Miguel Rodrigo, quien ha visitado esta mañana la zona. Zaragoza Vivienda finalizó las obras de mejora de la eficiencia energética en edificios situados en diferentes ámbitos de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), y, "a partir de la experiencia de esas obras y de la monitorización de las instalaciones renovadas, se lanzó este proyecto que desarrolla la mejora de la envolvente en la parte del edificio que contiene las viviendas, utilizando medidas pasivas, dejando para fases posteriores la actuación sobre las instalaciones", ha apuntado Rodrigo.

Las obras recogidas en el proyecto se inscriben en la adecuación funcional al proporcionar al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos (habitabilidad: ahorro de energía) a los que se refiere el vigente Código Técnico de la Edificación.

9 vivendas de protección oficial

"El solar sobre el que se construyó el edificio de viviendas está situado en el barrio del Gancho de Zaragoza, en la calle Armas 125. La parcela tiene una superficie de 354,84 m2 según documentación de final de obra y cuenta con una geometría rectangular irregular, con un frente de calle aproximado de 16 metros y un fondo de parcela de 16,20 metros", ha desgranado el concejal delegado de Vivienda.

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Sobre esta parcela se proyectó la construcción de 9 VPO para el alquiler social, locales en planta baja y trasteros en entreplanta. En el sótano se situaron los aparcamientos con acceso por rampa desde la calle Armas en la planta baja. El proyecto fue realizado por los arquitectos Aguilar y Castellot y las obras de construcción de este edificio entre medianeras finalizaron el 1 de julio de 1991. Se concedió la calificación definitiva de viviendas de protección el 27 de noviembre de 1995. "Actualmente este edificio se encuentra en régimen de alquiler con una ocupación completa de las viviendas", ha concluido Rodrigo.