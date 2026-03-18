El Ayuntamiento de Zaragoza reduce a casi la mitad el plazo medio para la primera cita en los servicios sociales
La concejala Marian Orós ha informado que el tiempo de espera se ha reducido un 44% en dos años y medio gracias a la reorganización, la digitalización y los cambios en la gestión administrativa
El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado reducir en 15 días el plazo medio para recibir la primera cita en los centros municipales de servicios sociales (CMSS). Este plazo ha pasado de 33 días naturales en agosto de 2023 a 18 días naturales en la actualidad, es decir, una reducción del 44% del tiempo de espera para la ciudadanía, tal y como ha informado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, durante la comisión plenaria de esta Área. Este plazo está, por fin, por debajo del plazo máximo establecido en el Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales.
Estos resultados, tal y como ha explicado la concejala, son fruto del aprendizaje del proyecto piloto impulsado en la red de centros municipales de servicios sociales para digitalizar procesos, agilizar la gestión de las ayudas de urgencia y optimizar las tareas administrativas. También ha mencionado como un factor clave la estabilización del personal.
Orós ha subrayado que la reducción de tareas administrativas ha mejorado las condiciones de trabajo de las profesionales, disminuyendo el estrés y permitiéndoles dedicar más tiempo a la atención social directa.
Nueva aplicación digital
Actualmente, las mejoras derivadas del proyecto piloto se han extendido al conjunto de los CMSS, con la implantación de una nueva aplicación digital —que sustituye a la anterior, vigente desde 2011— y la dotación progresiva de equipamiento como escáneres en todos los centros.
Durante su intervención, la consejera ha destacado que estos avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado de las direcciones de los centros y al esfuerzo de las trabajadoras sociales municipales, y ha puesto ejemplos concretos de mejora en distintos centros. En San José, la demora ha pasado de 30 a 18 días; en Las Fuentes, de 29 a 19; en Delicias 2, de 32 a 27; y en San Pablo, de 28 a 16 días.
"Estos son solo algunos ejemplos del gran trabajo que los servicios sociales comunitarios llevan realizando en los últimos años, con una repercusión positiva directa en toda la población", ha afirmado la consejera Marian Orós, quien ha asegurado que el Ayuntamiento continúa trabajando para seguir mejorando el servicio en todos los barrios y ha recordado, además, el esfuerzo inversor para seguir ampliando centros como el de San José, actualmente en construcción.
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