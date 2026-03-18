Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen de ColungoJorge AzcónMorriseyEl YamiqDesalojo calle Arcadas ZaragozaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Zaragoza reduce a casi la mitad el plazo medio para la primera cita en los servicios sociales

La concejala Marian Orós ha informado que el tiempo de espera se ha reducido un 44% en dos años y medio gracias a la reorganización, la digitalización y los cambios en la gestión administrativa

Marian Orós, este miércoles en la comisión de su área.

Marian Orós, este miércoles en la comisión de su área. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado reducir en 15 días el plazo medio para recibir la primera cita en los centros municipales de servicios sociales (CMSS). Este plazo ha pasado de 33 días naturales en agosto de 2023 a 18 días naturales en la actualidad, es decir, una reducción del 44% del tiempo de espera para la ciudadanía, tal y como ha informado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, durante la comisión plenaria de esta Área. Este plazo está, por fin, por debajo del plazo máximo establecido en el Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales.

Estos resultados, tal y como ha explicado la concejala, son fruto del aprendizaje del proyecto piloto impulsado en la red de centros municipales de servicios sociales para digitalizar procesos, agilizar la gestión de las ayudas de urgencia y optimizar las tareas administrativas. También ha mencionado como un factor clave la estabilización del personal.

Orós ha subrayado que la reducción de tareas administrativas ha mejorado las condiciones de trabajo de las profesionales, disminuyendo el estrés y permitiéndoles dedicar más tiempo a la atención social directa.

Nueva aplicación digital

Actualmente, las mejoras derivadas del proyecto piloto se han extendido al conjunto de los CMSS, con la implantación de una nueva aplicación digital —que sustituye a la anterior, vigente desde 2011— y la dotación progresiva de equipamiento como escáneres en todos los centros.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que estos avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado de las direcciones de los centros y al esfuerzo de las trabajadoras sociales municipales, y ha puesto ejemplos concretos de mejora en distintos centros. En San José, la demora ha pasado de 30 a 18 días; en Las Fuentes, de 29 a 19; en Delicias 2, de 32 a 27; y en San Pablo, de 28 a 16 días.

Noticias relacionadas

"Estos son solo algunos ejemplos del gran trabajo que los servicios sociales comunitarios llevan realizando en los últimos años, con una repercusión positiva directa en toda la población", ha afirmado la consejera Marian Orós, quien ha asegurado que el Ayuntamiento continúa trabajando para seguir mejorando el servicio en todos los barrios y ha recordado, además, el esfuerzo inversor para seguir ampliando centros como el de San José, actualmente en construcción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
  2. Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase 'todas putas' con las manos: 'Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños
  3. El Gobierno de Aragón sanciona con casi 700.000 euros a Prunus Nuts por los daños provocados en Pina de Ebro y Cinco Villas
  4. Un colegio de Zaragoza, premiado a nivel nacional por reinventar el uso de las pantallas en el aula desde Infantil
  5. La Cava, el restaurante del Actur que conquistó al barrio más exigente de Zaragoza con su cocina mediterránea: “La gente se siente en su segunda casa”
  6. Una azotea acristalada en el piso 25 y capaz de soportar rachas de viento de 170 km/h: así será el mirador de 360 grados más espectacular de Zaragoza en 2027
  7. El principal acceso a Parque Venecia y Puerto Venecia, en jaque por unas obras que durarán hasta el 1 de abril
  8. Un vecino de una VPO en Arcosur denuncia la falta de ayudas: 'En 31 minutos se agotó el presupuesto para todo Aragón

¿Qué pasará con el edificio desalojado en La Magdalena, en Zaragoza? El ayuntamiento lo aclara

¿Qué pasará con el edificio desalojado en La Magdalena, en Zaragoza? El ayuntamiento lo aclara

El Ayuntamiento de Zaragoza reduce a casi la mitad el plazo medio para la primera cita en los servicios sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza reduce a casi la mitad el plazo medio para la primera cita en los servicios sociales

Microsoft ofrecerá gratis cursos de formación en Inteligencia Artificial a todos los zaragozanos mayores de 16 años

Microsoft ofrecerá gratis cursos de formación en Inteligencia Artificial a todos los zaragozanos mayores de 16 años

Detenida una de las hermanas Carbonell por volver a robar a la misma anciana en Zaragoza

Dia continúa su expansión en Zaragoza: abre este miércoles su tienda número 50 en la ciudad

Dia continúa su expansión en Zaragoza: abre este miércoles su tienda número 50 en la ciudad

Al menos diez días de desalojo en el edificio de la calle Arcadas de Zaragoza: "El techo ha caído encima de la cama"

Sorprendido un hombre mientras forzaba la puerta de un negocio en el barrio de Miralbueno

Sorprendido un hombre mientras forzaba la puerta de un negocio en el barrio de Miralbueno

La Audiencia de Zaragoza da 'carpetazo' a la muerte de dos pescadores alemanes en el embalse de Mequinenza

La Audiencia de Zaragoza da 'carpetazo' a la muerte de dos pescadores alemanes en el embalse de Mequinenza
Tracking Pixel Contents