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Dia continúa su expansión en Zaragoza: abre este miércoles su tienda número 50 en la ciudad

La cadena abre en el barrio de Delicias su nuevo local, que en el conjunto de Aragón suma casi un centenar de locales

Nueva tienda Dia en Zaragoza

Nueva tienda Dia en Zaragoza / Dia

Luis Alloza

Dia sigue consolidando su "modelo de proximidad" en todas sus tiendas de España. En este contexto, la cadena continúa ampliando su oferta de supermercado en Zaragoza con la apertura de un nuevo local, que suma ya 50 en la capital.

El lugar escogido para alcanzar este hito será el número 18 de la calle Graus en el barrio de Delicias, que ha abierto este miércoles con una sala de venta de 220 m2 y un surtido compuesto por cerca de 2.400 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta nueva apertura, Dia abre su tienda número 50 en la ciudad de Zaragoza, alcanzando las 73 tiendas en la provincia y cerca de 100 tiendas en todo Aragón. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Aragón, "con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera".

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"Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local", expresan en un comunicado. Así, la nueva tienda contará con ocho empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

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