Al menos diez días de desalojo en el edificio de la calle Arcadas de Zaragoza: "El techo ha caído encima de la cama"

"Ha sido un gran susto". Así recuerdan los vecinos del edificio nº 6 de la calle Arcadas de Zaragoza la situación vivida este martes durante la tarde. La caída repentina de un falso techo en una de las habitaciones del piso superior del inmueble del barrio de la Magdalena provocó una rápida inspección por parte de los bomberos que determinó que era necesario el desalojo urgente de las siete familias que viven en su interior.

Este miércoles desde las nueve de la mañana los técnicos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, en compañía de la Policía Local, han revisado de nuevo el inmueble. Por el momento será necesario que los vecinos permanezcan al menos diez días fuera de casa hasta que se cumplan con los informes necesarios para el regreso. A primera vista no parece que el inmueble sufra daños estructurales, pero dada su edad (está anotado en el catastro en 1936 pero se estima su construcción a finales del siglo XIX) es necesario una revisión a fondo.

"Me llamó el inquilino para explicarme que había caído parte del falso techo encima de la cama, por eso avisamos a los bomberos después de dar parte al seguro", explica Sergio Gómez, propietario del piso afectado. Al parecer, las lluvias de las últimas semanas habrán cargado "la pesada estructura" que componen los cañizos y las escayolas del viejo edificio. Paralelamente se han encontrado grietas en otras zonas de la vivienda y en la propia estructura.

"No sabemos qué puede pasar, pero estamos tranquilas porque hace poco ya se habían hecho reparaciones", explica la vecina también desalojada y residente en la planta baja. En los últimos años los propietarios han tenido que afrontar derramas para arreglar arquetas y está prevista una intervención en las escaleras. "Nos tocará otra derrama, que ahora será gorda", asume Gómez.

Boquete

El boquete en la habitación del lado izquierdo del edificio será cubierto de forma provisional, aunque los testigos indican que no llega a verse el cielo. La inspección municipal ha indicado que en un primer momento no se considera que la estructura presente problemas, aunque sí que han detectado daños en la fachada y las escaleras. Por esta razón el desalojo se mantendrá hasta que los propietarios del inmueble soliciten un informe técnico detallado en el que se expliquen las intervenciones necesarias.

El desalojo del bloque de la calle Arcadas comenzó a las cinco de la tarde de este martes. Han tenido que salir las siete familias que viven en su interior, pues uno de los pisos no se encuentra alquilado en este momento. Según fuentes municipales solo una persona ha necesitado pasar la noche en el albergue de Zaragoza. Por el momento, con supervisión de la Policía Local los inquilinos que lo necesiten podrán ir entrando para sacar sus pertenencias hasta que se decida que no existe peligro. A falta de más inspecciones los edificios laterales no presentan daños.