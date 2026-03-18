Microsoft ofrecerá gratis cursos de formación en Inteligencia Artificial a todos los zaragozanos mayores de 16 años

Todos los ciudadanos residentes en Zaragoza van a tener acceso de manera gratuita a unos cursos de formación en materia de Inteligencia Artificial ofertados por Microsoft. Así lo ha avanzado este miércoles la alcaldesa, Natalia Chueca, en lo que ha sido, según ha afirmado la regidora, "uno de los anuncios más importantes de la legislatura" puesto que formnetará la empleabilidad y la productividad de los vecinos de la capital aragonesa, lo que incidirá, ha dicho, en la calidad de vida de los residentes.

Así de tajante se ha mostrado la alcaldesa en un acto en el que la alcaldesa ha firmado un protocolo general de actuación junto con Sonia Marzo, la directora de Capacitación en IA de Microsoft España. "Se trata de algo que si bien es cierto no ha sido demandando, va a ser muy interesante porque va a poner en Zaragoza en una situación de ventaja competitiva con respecto a otras ciudades", ha dicho.

Según ha explicado el ayuntamiento, los cursos van a ser gratuitos y 100% online y lo podrán realizar todos los ciudadanos mayores de 16 años. El proceso de inscripción se abrirá en abril y los participantes deberán completar el módulo introductorio antes del 30 de junio.

Una vez superado este primer módulo, los participantes dispondrán de un año para completar cualquiera de los cuatro módulos avanzados de la segunda fase, que permitirán obtener un certificado oficial sin coste. Los usuarios podrán cursar uno o varios módulos en función de su interés o especialización. Estos estarán dirigidos a la población general, a cualquier zaragozano mayor de 16 años, pero dentro de este protocolo se van a ofertar además formaciones específicas a otros dos colectivos: los funicionarios municipales, por un lado; y los comerciantes y hosteleros por el otro.

Empleados municipales

Así, dentro de los objetivos del Gobierno de Zaragoza en el ámbito de la transformación digital se encuentra la integración de la inteligencia artificial como modo de optimización y eficacia de la gestión municipal del día a día. Si bien ya se han dado los primeros pasos para trabajar internamente aplicando las ventajas de la IA, todos los empleados municipales tendrán ahora gracias a la firma de este protocolo la oportunidad de empezar a arraigar estos avances tecnológicos en su día a día. El Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft pondrán a disposición de los más de 5.000 trabajadores del consistorio una formación asimilable a un formato que manejan de manera habitual. El personal municipal podrá cursarlo a lo largo de un año (hasta junio de 2027), con el acicate de la obtención de créditos de formación para promociones internas.

Comercio y hostelería

La colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft en materia de formación digital comenzó en 2024 con el programa Ruta IA Gen, desarrollado junto a la entidad formativa Factoría F5, mediante el cual se han impartido diferentes cursos presenciales y semipresenciales orientados a mejorar las competencias digitales y la empleabilidad de la ciudadanía. Durante 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft desarrollaron diez cursos formativos en Etopia, aproximadamente uno al mes, en los que participaron cerca de 500 personas, mayoritariamente desempleados, así como una acción concreta orientada al emprendimiento.

En esta nueva fase del programa, la formación está dirigida específicamente al pequeño comercio y a profesionales del comercio local de la ciudad, con el objetivo de impulsar la digitalización del tejido comercial zaragozano y acercar las herramientas de inteligencia artificial accesibles y aplicables al día a día de los negocios de proximidad. Las plazas ya se han cubierto.

Entre abril y junio de 2026 se desarrollarán cuatro cursos de 35 horas de duración, con una capacidad total de 100 participantes, dirigidos a propietarios y trabajadores de comercios, establecimientos hosteleros y representantes de asociaciones del sector. Los contenidos combinarán formación en inteligencia artificial con aplicaciones prácticas adaptadas a las necesidades del comercio local, tras un proceso previo de identificación de necesidades.

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A lo largo de las formaciones, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de IA generativa para mejorar la gestión de sus negocios, optimizar tareas administrativas, reforzar su estrategia de marketing digital, crear contenidos para redes sociales, mejorar la atención al cliente o analizar datos básicos para la toma de decisiones. Cada edición incluirá también el desarrollo de un proyecto final aplicado al propio comercio, en el que los participantes podrán implementar soluciones basadas en IA para resolver retos reales de su negocio, como la creación de campañas promocionales, la optimización de procesos de venta o la mejora de su escaparate digital. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad de repetir nuevas ediciones entre septiembre y diciembre. La parte presencial de esta formación se llevará a cabo en el Mercado Central, reforzando el vínculo directo el programa y el tejido económico de proximidad de la ciudad.