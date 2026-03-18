¿Qué pasará con el edificio desalojado en La Magdalena, en Zaragoza? El ayuntamiento lo aclara

Los vecinos del edificio de la calle Arcadas, en Zaragoza, desalojado este martes todavía no saben exactamente cuándo podrán volver a sus viviendas, pero sí que conocen ya es el resultado de las inspecciones llevadas a cabo por los técnicos municipales de Urbanismo tras los daños detectados primeramente por los bomberos de la capital aragonesa. Según ha informado el consistorio este miércoles, el desalojo preventivo "y temporal", subrayan, va a mantenerse "hasta que la propiedad ejecute una serie de revisiones y mejoras en la cubierta y en la red de saneamiento", dado que se han encontrado deficiencias procedentes de humedades.

El consistorio, eso sí, ha insistido en que el edificio no se encuentra en peligro de ruina ni colapso, "pero sí se requiere un anális e intervención, por lo que se mantendrá el desalojo hasta que existan plenas garantías de seguridad".

Este nuevo desalojo de un edificio en el Casco Histórico de Zaragoza se produjo el pasado martes por la tarde después de una visita de los bomberos al inmueble después de que un vecino les hubiera llamado por la caída de un falso techo situado entre el tejado y la últma planta. Tras la primera revisión, los efectivos antiincendios ordenaron de forma preventiva el desalojo del edificio y los servicios municipales activaron entonces los protocolos de emergencia para poder ofrecer una alternativa habitacional a los nueve residentes localizados. Por suerte, solo uno de ellos requirió ayuda.

En imágenes I Los vecinos de la calle Arcadas de Zaragoza vuelven a su vivienda desalojada para recuperar enseres personales / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Después del susto, este miércoles por la mañana han acudido hasta el edificio los técnicos de Urbanismo para una inspección "en mayor profundidad". Y entre otras cuestiones, desde el ayuntamiento han ordenado a la propiedad para que, en el plazo máximo de 72 horas, "adopte una serie de medidas para garantizar la seguridad".

Así, entre otras cosas, los propietarios del inmueble deberán proceder a la limpieza y desescombro del piso 3º Derecha sobre el que cayó el falso techo y retirar esta estructura de toda la planta tercera para valorar el estado de la cubierta. Después, tendrán que ejecutar las actuaciones necesarias que garanticen la estabilidad estructural, estanquidad y funcionalidad de la misma y realizarán la reposición del falso techo.

Conjunto histórico

Además, ha informado el consistorio, deberán revisar todos los sistemas de suministro y evacuación de aguas (pluviales y residuales, bajantes y colectores); la monitorización y realización de pruebas y catas necesarias; y efectuar su reparación garantizando la estanquidad y adecuado funcionamiento, así como la revisión de los elementos estructurales y constructivos del edificio y la reparación de los mismos para garantizar la seguridad y la estabilidad del edificio.

"Todo ello es responsabilidad de la propiedad, que debe ejecutarlo con técnicos y medidas de seguridad, y será el técnico competente y director de estas obras quien determinará si el edificio es seguro para proceder al realojo total o parcial del mismo mediante el correspondiente informe visado", ha explicado el ayuntamiento en un comunicado.

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El edificio de la calle Arcadas se encuentra dentro del área catalogada como Conjunto histórico del Centro Histórico de Zaragoza, en concreto en el entorno de protección de la muralla medieval, siendo el Grado de Protección de Interés Monumental, por lo que cualquier actuación realizada en el mismo habrá de sujetarse a lo dispuesto en las normas urbanísticas del Plan General.