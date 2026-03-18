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Sorprendido un hombre en Zaragoza mientras forzaba la puerta de un negocio en el barrio de Miralbueno

El detenido fue sorprendido de madrugada mientras trataba de acceder al interior del local utilizando diferentes herramientas

Puerta del negocio forzado

Puerta del negocio forzado / Policía Nacional

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras ser sorprendido mientras intentaba forzar la puerta de un establecimiento hostelero en el barrio de Miralbueno de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 13 de marzo, cuando el CIMACC-091 recibió un aviso de la alarma de seguridad en un local situado en la calle Lagos de Coronas. El responsable del establecimiento había observado a través del sistema de seguridad cómo un individuo estaba manipulando la puerta de acceso.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana llegó muy rápido al lugar, localizando a un hombre agachado junto a la puerta del establecimiento tratando de forzarla, utilizando diversas herramientas. Tras darle el alto policial, los agentes procedieron a su interceptación y detención.

En el cacheo de seguridad realizado al detenido se le intervinieron dos destornilladores y una navaja multiusos, herramientas que presuntamente estaba utilizando para intentar fracturar la puerta del local, que ya presentaba daños en su parte inferior.

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El detenido, al que le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, acumulando casi cuarenta, pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretando su libertad con cargos.

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