Torrijas, tradición y talento joven: Zaragoza abre boca para una Semana Santa llena de sabor

El talento de los futuros chefs de Zaragoza ha brillado este miércoles en la presentación oficial de la Semana Santa que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los alumnos de los cursos de cocina de Horeca Formación han preparado, como ya es tradición, unas torrijas que han degustado autoridades y asistentes al acto institucional. Un pequeño anticipo de lo que será Gastropasión, las jornadas gastronómicas más esperadas y que cada año acompañan los actos institucionales y religiosos de esta festividad en la ciudad.

Las torrijas que han saboreado los asistentes han puesto sobre la mesa el nivel gastronómico que se mostrará en esta cita con la cocina de Cuaresma. Platos llenos de tradición, innovación y sabor protagonizarán una nueva edición de Gastropasión, impulsada por Horeca Restaurantes Zaragoza.

Del 28 de marzo al 6 de abril, numerosos establecimientos hosteleros participarán con un esperado 'gastrotour' que permitirá a zaragozanos y visitantes disfrutar de recetas de bacalao, potajes de vigilia, torrijas y menús especiales inspirados en la cocina tradicional de estas fechas.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, ha destacado que "la gastronomía es clave para fomentar el turismo de nuestra ciudad y provincia, por lo que desde la organización seguiremos potenciando iniciativas que ayudan a la promoción y dinamización del sector".

Las jornadas tienen como objetivo contribuir a que muchas de las recetas tradicionales de Cuaresma, que forman parte del patrimonio cultural gastronómico, se mantengan vivas y puedan seguir siendo disfrutadas tanto por los zaragozanos como por los visitantes. En esta edición, además, los restaurantes participantes volverán a apostar por el producto aragonés como base de sus propuestas culinarias.

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Horeca Restaurantes Zaragoza organiza estas jornadas en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza-Zaragoza Turismo.