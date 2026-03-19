Envejecimiento de la vivienda: el 24% de los edificios de Zaragoza presenta un estado desfavorable

Los residentes de un edificio de finales del siglo XIX en la calle Arcadas de Zaragoza fueron desalojados el pasado martes de sus hogares tras detectar unas grietas preocupantes en la cubierta del inmueble. Un problema que se ha repetido en los últimos meses en zonas del Casco Histórico o el barrio del Gancho evidenciando que el parque edificatorio de la capital aragonesa "cumple años y necesita más atenciones", según evidencian desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ). "El problema no está centrado solo en zonas como la Magdalena o el entorno de la calle Pignatelli, como se está hablando en los últimos días, sino que llega a toda Zaragoza. La media de edad de nuestros edificios ronda ya los 50 años, dado que gran parte se construyó en las décadas de los 60 y 70", afirma el director gerente de la entidad, Lucio de la Cruz.

Por el momento, la situación no es "alarmante de un modo generalizado", pero la suma de la antigüedad de los inmuebles "y una cultura de mantenimiento preventivo bastante baja en nuestra sociedad" hace que los problemas se acumulen como demuestran los últimos titulares. "En lugar de prevenir, acabamos interviniendo cuando el problema ya ha aflorado", asegura De la Cruz.

Según un estudio realizado por el COAATZ sobre cerca de un millar de edificios de Zaragoza capital en los últimos tres años, el 24% de los inmuebles analizados presenta un estado desfavorable de conservación. Una realidad que no significa que todos ellos estén en riesgo de colapso, aunque implica la existencia de patologías en fachadas o cubiertas "que es conveniente reparar". Por otro lado, un 2% de estos bloques de vivienda analizados sí que ha presentado "deficiencias muy severas".

Vecinos desalojados hace unos meses en el barrio de El Gancho de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Ante esta situación, los técnicos llaman a la tranquilidad, pero siempre entendiendo que esta "debe ser relativa" en una ciudad como Zaragoza sometida a factores extremos como la meteorología que aceleran el deterioro. "El impacto del clima es determinante para la edificación", reconoce el responsable de la entidad arquitectónica.

Cambios de temperatura

En Zaragoza, como en el resto de Aragón, las construcciones sufren grandes vaivenes térmicos con cubiertas que soportan temperaturas de 45°C en verano y de -3°C en invierno. Incluso en un solo día de primavera u otoño, el gradiente entre la mañana y la tarde puede ser de 20°C.

Por otro lado, el cierzo seco combinado con periodos de niebla y lluvias intensas "castiga la envolvente de los edificios" provocando daños de "efecto retardado" que son más peligrosas en las construcciones de más edad. "Las patologías por humedades pueden tardar meses o años en manifestarse", recuerda el director del COAATZ tras las recientes semanas de lluvias copiosas. En Aragón se han visto también afecciones importantes en Caspe y otras localidades.

La asociación Calles Dignas de Zaragoza lleva tiempo alertando sobre las implicaciones sociales del envejecimiento de los bloques de viviendas."Esta situación viene enquistada desde hace varias décadas. Se han juntado, en la mayoría de los casos, grandes tenedores por herencias y, por la otra cara, vecinos con pocos recursos económicos que no querían ni hablar de hacer obras, porque han existido ayudas, pero siempre había que adelantar el dinero y esperar meses o años a que te devolvieran una parte de lo invertido, con lo cual era un problema", asegura la presidenta Yolanda Galindo.

Vecinos desalojados en la calle Arcadas de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

De la Cruz recuerda que desde el colegio oficial abogan por dos medidas principales para mejorar las labores de prevención. Por un lado reclaman adelantar la fecha en la que se hace obligatoria la Inspección Técnica de Edificios. (ITE) de los 50 a los 40 años. "Estamos detectando patologías serias en fachadas y cubiertas en edificios de poco más de 35 años que los propietarios desconocen hasta que ocurre un desprendimiento", advierten.

Por toro lado consideran necesario implantar un nuevo instrumento de revisión preventiva graduado. "La ITE actual es binaria, o favorable o desfavorable, pero cuando hablamos de un edificio que puede tener 200 elementos constructivos diferentes lo ideal sería identificar qué deficiencias revisten gravedad y cuáles deben repararse progresivamente para evitar riesgos inminentes", asegura.

Salida de vecinos

Calles Dignas pone el ejemplo concreto de lo sucedido en la zona de la calle Pignatelli de la capital aragonesa. El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado una inspección generalizada y este jueves dará a conocer los resultados. Denuncian que están siendo los vecinos los que van a tener que asumir el coste de unas listas de arreglos "en las que han ido al mínimo fallo" por lo que no será útil a la hora de regenerar el barrio puesto que muchos de los vecinos han decidido "malvender sus casas" por no poder asumir los desembolsos generalizados que supone adaptarse en poco tiempo a las exigencias arquitectónicas.

"Cuando pasas el mes a duras penas, no tienes opción económica de afrontar obras de ningún tipo. Que esto no exime que como propietario tienes unas obligaciones, como mantener en buen estado el edificio en el que vives. Pero es la explicación a porque pasa esto siempre en zonas de bajo perfil económico", explican desde Calles Dignas.

Además de poner la mirada en el Ayuntamiento de Zaragoza, los miembros del colegio técnico recuerdan que a diferencia de otras comunidades autónomas, Aragón carece todavía de un instrumento de revisión preventiva. "Se ha intentado incluir en los tres últimos proyectos de ley de vivienda que se han presentado, pero ninguno ha llegado a aprobarse", aseguran. Por eso inciden en que es "urgente regular la norma a nivel autonómico", ya que las patologías que sufre un edificio en Zaragoza "son las mismas que puede tener uno en Utebo, Casetas o Teruel".