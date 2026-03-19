Solo la mitad de los edificios de Zamoray-Pignatelli cuenta con la inspección técnica aprobada: "Hay dejación de funciones por parte de los propietarios"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha finalizado el primero demandado y luego cuestionado plan de inspecciones extraordinarias en el entorno de Zamoray-Pignatelli. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dado cuenta este jueves del resultado del mismo y los números hablan por sí mismos: solo uno de cada cuatro inmuebles visitados por los técnicos municipales estaba en "perfecto estado", mientras que siete de los 240 tuvieron que desalojarse o clausurarse por riesgo de ruina inminente. Asimismo, estas visitas han constatado que solo la mitad de los bloques tenían la Inpección Técnica de Edificios, lo que equivale a la ITV de las casas, pasada.

"Tenemos en la ciudad áreas como Zamoray-Pignatelli, donde existe tanto un problema de índole social pero también una evidente dejación de funciones por parte de algunos de los propietarios del estado edificatorio de sus inmuebles, con el riesgo que ello conlleva", ha dicho el responsable de Urbanismo.

Fue en abril del año pasado cuando comenzararon a realizarse estas inspecciones. Inicialmente se pensó en subcontratar los servicios del Colegio de Arquitectos pero el coste hubiera sido mucho mayor, así que el consistorio utilizó medios propios para girar las visitas. Han sido cuatro arquitectos técnicos y dos arquitectos los que, con la colaboración de personal de administración e incluso la Policía Local los que han llevado a cabo esta tarea que se ha llevado a cabo en diez meses. "Los técnicos municipales han realizado una ingente labor", ha reconocido Serrano.

Los números

El resultado de esas inspecciones ha sido el siguiente: de los 240 edificios visitados, todos los que quedan comprendidos en esta zona, 60 estaban en perfecto estado y en cuatro de ellos no se pudo completar la inspección por diversos problemas. De los que sí que presentaban alguna deficiencia, que son 175 en total, un 72%, siete recibieron providencias de desalojo por riesgo de ruina inminente, mientras que en 168 se detectaron problemas subsanables de diversa índole.

De esos, en 101 edificios los problemas son considerados por el ayuntamiento como "de prioridad baja", es decir, son defectos leves o problemas de mantenimiento general que en el corto plazo no van a poner en riesgo la estabilidad del edificio, mientras que en 31 la prioridad era media y en 36, alta. Preguntado por los plazos otorgados a los vecinos para subsanar estos problemas, Serrano ha evitado hablar de tiempos pero ha dicho que "serán sensibles" con los vecinos de la zona.

No obstante, lo que vienen reclamando las entidades vecinales es un plan de acompañamiento porque advierten que, directamente, muchos vecinos no van a poder pagar las derramas que se les vienen encima. "Inspecciones sí, pero si no van acompañados de ayudas solo van a servir para expulsar a la gente", insisten desde Calles Dignas, algo que el concejal de Urbanismo ha negado en la rueda de prensa, afirmando que no existe un "éxodo de vecinos" en la zona. Sin embargo, este diario ya publicó casos de personas que quieren vender sus casas ante el temor a no poder pagar las reformas exigidas por el ayuntamiento.

"Hay vecinos que están muy asustados y eso es lo que no entienden en el ayuntamiento. Cuando recibes una carta oficial, en la que solo te dan tres meses para contratar un arquitecto y arreglar un montón de cosas, hablando de que en caso de incumplimientos te pueden expropiar tu piso, pues te asustan. Lo hemos dicho en todos los foros que hemos podido y no nos hacen ni caso. Esa es la sensibilidad que están demostrando", lamenta Yolanda Galindo, presidenta de Calles Dignas, quien recuerda además que no existen ayudas específicas a las que puedan acogerse estos vecinos. "Llevamos meses pidiendo una reunión y no se nos ha concedido. Vamos a seguir insistiendo", añade.

Principales afecciones

Con respecto a las patologías detectadas, el 49% del total tienen que ver con la detección de humedades, el 35% con deficiencias y fugas en la red de saneamiento, el 35% con daños en los tejados y el 5% con presencia de xilófagos, insectos que se alimentan de la madera.

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Del tota, el 45% de los daños detectados afectaban a las fachadas y un 28% a balcones. Además, un 3% de los partes de los técnicos tienen que ver con la presencia de fibrocemento en malas condiciones, con lo que ello implica para la salud.