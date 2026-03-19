Los problemas derivados de la presencia de personas sin hogar no han desaparecido del parque Bruil de Zaragoza: “La misma situación que llevó al cierre está repartida por toda la zona”

Los problemas asociados a la presencia de personas sin hogar en el parque Bruil nunca han desaparecido más de tres meses después de su cierre temporal para su limpieza, desinfección y acondicionamiento. Los vecinos de la zona aseguran que la situación no solo no se ha resuelto, sino que se ha dispersado por otros puntos del barrio.

El parque fue clausurado el pasado 3 de diciembre con el objetivo de recuperar un espacio que, según el ayuntamiento, presentaba problemas de salubridad. Sin embargo, residentes del entorno sostienen que las personas que pernoctaban allí no han abandonado la zona, sino que se han trasladado a calles y espacios cercanos.

Actualmente, calculan que entre 50 y 60 personas continúan en el entorno, aunque repartidas en distintos enclaves, lo que dificulta su control. Algunos de los puntos señalados son los alrededores del edificio Trovador, zonas residenciales próximas y portales cercanos a equipamientos públicos como una guardería y el Albergue Municipal. “Se está reproduciendo la misma situación que llevó al cierre del parque, pero ahora repartida por toda la zona”, explica Santos, representante de la Asociación de Vecinos Bruil-Aloy Sala-Tenerías, quien advierte de un deterioro progresivo de la convivencia.

Uno de los focos de preocupación es la presencia de personas durmiendo en portales o espacios próximos a una guardería situada junto a la ribera del Huerva. Según los vecinos, en estos lugares se repiten conductas incívicas como el consumo de alcohol o drogas, la acumulación de residuos o el uso de la vía pública como baño. “Hay zonas donde ya se utilizaban para consumir o como letrina, y ahora el problema se ha extendido”, añade otro vecino de la zona afectada.

El problema, subraya, no es únicamente de orden público, sino también social. Entre las personas afectadas hay perfiles muy diversos: “Hay desde personas sin hogar hasta trabajadores con ingresos insuficientes para acceder a una vivienda, pasando por casos con problemas de salud mental o adicciones”, apostilla.

Atención municipal insuficiente

Los vecinos consideran que el actual modelo de atención es insuficiente. Señalan que el Albergue Municipal no tiene capacidad para absorber toda la demanda y que sus horarios limitan el acceso de algunas personas. Además, advierten de que la concentración de recursos en un único punto de la ciudad “contribuye a agravar la situación en este entorno”, como refleja David mientras pasea por los alrededores del parque.

Entre las propuestas planteadas, reclaman “reforzar los programas de inserción social y vincular determinadas ayudas, como la manutención, a itinerarios formativos o de integración laboral”, apunta por su parte Santos, quien también apuesta por “descentralizar” los recursos asistenciales para evitar la acumulación de personas en un solo barrio.

Un colchón y las pertencias de una de las personas que pernoctan en la zona. / Josema Molina

Mientras tanto, la actividad se intensifica durante la noche, cuando muchas de estas personas se concentran en las inmediaciones del albergue o en distintos espacios del barrio, a la espera de acceder a servicios básicos como el desayuno. “Llevamos años así y no se ha encontrado una solución real”, relata Miguel, otro vecino de la zona.

En su opinión, el “desalojo” del parque para acometer los trabajos sanitarios y de reparación de mobiliario urbano, así como la plantación de arbolado y de praderas, solo ha significado que los asentamientos fijos hayan desaparecido: “Antes solo les faltaba tener código postal. Había de todo”, añade.

En opinión del vecindario, las personas sin hogar realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública y con conductas incívicas que, aseguran, generan inseguridad entre los residentes y usuarios del parque. “Y ojo no les digas nada, que encima se encaran contigo”, termina Miguel.

Otro problema es la escasez de plazas en el Albergue Municipal, donde el Ayuntamiento de Zaragoza habilitó 40 nuevas plazas que se ofrecieron a todas personas que se encontraban en el parque Bruil: “Son insuficientes. Además, hay que tener en cuenta que no todos quieren o pueden aceptar los horarios establecidos. Hay personas que tienen su trabajo y no llegan antes del cierre de puertas”, detalla el representante vecinal, quien se ha interesado por la situación de muchas de las personas que deambulan por el barrio.

El ayuntamiento estableció como fecha para acometer la actuación en el parque Bruil hasta la primavera. De momento se están llevando a cabo trabajos, aunque el problema no ha desaparecido nunca.