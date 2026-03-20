Aprovecha esta oportunidad inmobiliaria en Zaragoza: piso amplio con garaje en Delicias por 215.000 euros

Encontrar un piso amplio, bien ubicado y con prestaciones completas no siempre es sencillo. Sin embargo, en el mercado inmobiliario de Zaragoza siguen apareciendo oportunidades que reúnen varias de estas condiciones en una misma vivienda. Es el caso de este inmueble situado en la zona de Bombarda, dentro del barrio de Delicias, que destaca por su tamaño y por incluir elementos que suelen marcar la diferencia en la decisión de compra.

Junto a esta propuesta, otra vivienda cercana completa una oferta interesante en una de las áreas más dinámicas de la ciudad, donde la vida diaria resulta cómoda y accesible.

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Un piso amplio en Bombarda, con garaje y terraza en Delicias por 215.000 euros

Piso en Bombarda en Zaragoza / Tucasa.com

En la calle Julián Sanz Ibáñez se sitúa esta vivienda de más de 100 metros construidos, pensada para quienes necesitan espacio real en su día a día. No se trata de un piso compacto ni ajustado, sino de una casa con estancias amplias y bien diferenciadas.

El salón es una de las piezas centrales. Con un tamaño generoso y buena entrada de luz gracias a su orientación, se convierte en un espacio cómodo tanto para el descanso como para reuniones. Desde aquí se accede a una terraza cerrada que añade un rincón adicional, útil durante todo el año.

La cocina mantiene una distribución práctica, con espacio suficiente para moverse con soltura y una galería independiente que aporta funcionalidad. Este tipo de soluciones siguen siendo muy valoradas porque permiten separar usos y mantener el orden sin esfuerzo.

El piso dispone de cuatro habitaciones, lo que abre distintas posibilidades según el perfil del comprador. Puede adaptarse a una familia, pero también a quienes teletrabajan o necesitan una estancia extra para otros usos. En la zona de baño, la vivienda cuenta con un baño completo y un aseo, lo que facilita la convivencia sin esperas ni incomodidades.

Hay aspectos que elevan claramente el valor del conjunto. La inclusión de garaje y trastero dentro del precio no es habitual en este rango, y aporta una ventaja práctica desde el primer día. A esto se suma un edificio con dos ascensores y acceso adaptado, pensado para facilitar la movilidad de todos los vecinos.

La orientación sur permite aprovechar mejor la luz natural, y la calefacción central asegura una temperatura estable en invierno. Todo ello dentro de una finca bien conservada.

La zona también juega a favor. Bombarda, dentro de Delicias, mantiene un ritmo activo, con supermercados, comercios y servicios a pocos pasos. Es un entorno donde se puede vivir sin depender constantemente del coche.

Más información sobre la venta de este piso en Bombarda (Zaragoza) solicitando detalles a través del formulario de contacto.

Habitale Api Herranz es el profesional encargado de la comercialización de la vivienda y puedes encontrarlos en Ronda Ibón de Plan 66, local, en Zaragoza. Tel. 976 337 814.

Vivir en Delicias: piso funcional con balcón en Zaragoza por 120.000 euros

Piso en Delicias / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa también en el barrio de Delicias, una zona que mantiene su atractivo por su ambiente cercano y la cantidad de servicios disponibles a pocos minutos. Este piso se presenta como una opción especialmente interesante para parejas o para quienes buscan una inversión con buena salida en el mercado.

Con 57 metros cuadrados construidos, la vivienda ofrece una distribución sencilla pero bien aprovechada, pensada para un uso cómodo en el día a día. El salón, luminoso y agradable, se abre a un balcón que aporta un pequeño espacio exterior, algo siempre valorado para ganar sensación de amplitud.

El inmueble cuenta con dos habitaciones. La principal, de mayor tamaño, permite crear un espacio de descanso cómodo, mientras que la segunda estancia resulta versátil, pudiendo adaptarse como dormitorio adicional, despacho o zona de trabajo en casa. Esta flexibilidad hace que la vivienda se ajuste a diferentes perfiles.

La cocina mantiene un enfoque práctico, con espacio suficiente incluso para incorporar una pequeña mesa, lo que facilita su uso diario. El baño, equipado con plato de ducha y ventana, aporta ventilación natural, un detalle que mejora la funcionalidad del conjunto.

En cuanto a las instalaciones, la vivienda dispone de calefacción eléctrica y agua caliente mediante termo, lo que permite un control directo del consumo. Se encuentra en una segunda planta sin ascensor, aunque el acceso resulta relativamente cómodo al contar con pocos tramos de escalera.

Ubicado en una comunidad tranquila y en un edificio de 1970 en buen estado, este piso encaja bien en quienes buscan una vivienda asequible, con carácter y situada en un entorno consolidado. Una opción interesante para entrar a vivir o como inversión en una zona con demanda constante dentro de Zaragoza.

Para más información sobre la venta de este piso en Delicias (Zaragoza), puedes solicitar detalles a través del formulario de contacto.

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Ambas viviendas reflejan bien las posibilidades que ofrece actualmente el mercado inmobiliario en Delicias. Por un lado, un piso amplio y completo, pensado para quienes necesitan espacio y valoran extras como garaje o trastero; por otro, una opción más accesible y funcional, ideal para iniciarse o invertir. Dos perfiles distintos dentro del mismo barrio, pero con un punto en común: la oportunidad de vivir en una zona consolidada, con servicios y buena conexión en Zaragoza.