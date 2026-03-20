Cambios en las líneas de autobús de Zaragoza: ¿a qué barrios afectan y cuándo entrarán en vigor?

El cambio de cualquier recorrido del mapa del transporte urbano de Zaragoza siempre trae cola y así ocurre con la reorganización de las líneas de autobuses impulsada desde el área de Movilidad del Gobierno municipal del PP. El año pasado comenzaron a funcionar las dos nuevas circulares (Ci3 y Ci4), que han sumado 8 millones de usuarios en 12 meses, sin embargo todavía quedan modificaciones por llegar y que afectarán, en concreto, a algunas líneas que prestan servicio en el Distrito Sur de la ciudad.

Se trata en concreto de las líneas 55 y 56, que este viernes han sido protagonistas de una de las interpelaciones en la comisión de Movilidad. El Gobierno municipal, según pactó en la junta del Distrito Sur en un acuerdo alcaznado el 20 de febrero de 2025, va a fusionar las líneas 55 y 56 y va a modificar el recorrido de la 54 con el objetivo de mejorar la conexión de los barrios de Montecanal y Rosales del Canal con Valdespartera y su centro de salud, que es el de referencia (y el único) en esta zona de la ciudad.

Noticias relacionadas

El objetivo del Gobierno municipal era optimizar los recorridos para evitar tramos con pocos usuarios y hacer más eficiente el trayecto de este autobús. Sin embargo, según ha denunciado la portavoz de Zaragoza en Común, la fusión de ambas líneas va a suponer que se eliminen algunas paradas al sur de Valdespartera, por lo que habrá familias que se queden sin conexión en transporte público con los centros educativos del distrito.