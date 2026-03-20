Los cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza todavía no tienen fecha y el PSOE alerta del riesgo de perder 22 millones en ayudas

Los cambios en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza todavía no están definidos, ha explicado este viernes la concejala de Movilidad del Gobierno de Natalia Chueca, Tatiana Gaudes. Los servicios jurídicos de la casa están todavía trabajando en las modificaciones que se introducirán en el texto de la norma, y según ha asegurado la responsable del área, estos cumplirán tanto con el acuerdo con Vox, un partido que condicionó la aprobación de los presupuestos de 2026 a la eliminación de las sanciones por acceder a la zona de tráfico restringido en el Casco Histórico, como con los criterios del Gobierno de España a la hora de entregar a la capital aragonesa 22 millones de euros para subvencionar el billete del transporte público.

Es por esto por lo que ha preguntado a Gaudes el concejal socialista Chema Giral. ¿Cómo iba a cumplir el ayuntamiento con los criterios del Gobierno de España, que liga la entrega de esas ayudas a que haya ZBE y sanciones en marcha, mientras cumple con el acuerdo con Vox?

En un primer momento, la alcaldesa explicó que la propuesta pasaba por ligar la activación de las restricciones a los episodios de alta contaminación. Es decir, que solo se activaran las prohibiciones -que ya de por sí son escasas- en momentos puntuales en los que la calidad del aire fuera mala. En Zaragoza esto apenas ocurre nunca, por lo que este cambio en la ordenanza que regula la ZBE supondría, de facto, como reconoció Vox, la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones.

Este viernes, no obstante, Gaudes no ha sido tan concreta con respecto a los cambios que se introducirán en la ordenanza, una norma que según ha recordado Giral se aprobó gracias a la abstención de Vox. “Vox no votó en contra porque la Zona de Bajas Emisiones es muy pequeñita y pueden entrar todos los tipos de coches con etiqueta ambiental y los que no tienen, como se les permite entrar durante 15 minutos y no hay cámaras para controlar, la Policía no puede multarles porque no pueden controlar cuánto tiempo han estado dentro. Es decir, ya no hay Zona de Bajas Emisiones”, ha criticado Giral.

El socialista ha alertado de los riesgos de modificar una norma que ya es bastante permisiva puesto que ello podría implicar no cumplir con las exigencias del Real Decreto que regula la implantación de las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes y, por tanto, perder los 22 millones de euros con los que Zaragoza puede abaratar el coste del transporte público.

Gaudes ha dicho que esto no ocurrirá y que, en todo caso, tendría que ser el Gobierno de España el que se “replanteara” su política medioambiental basada en “sanciones” y sin tener en cuenta la realidad de la ciudad. En este sentido, Gaudes ha recordado que Zaragoza ha conseguido mejorar desde 2015 los índices de calidad del aire sin Zona de Bajas Emisiones con medidas como la electrificación de la flota de buses y del taxi y la extensión de la red del Bizi, entre otras.

Así, Gaudes ha insistido en que los cambios se están estudiando ahora por parte de los servicios jurídicos de la casa y que será cuando exista una resolución al respecto cuando se abra de nuevo la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones.

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Giral ha respondido recordando que el Ayuntamiento de Zaragoza también pone multas y que, es más, en los últimos años la recaudación por sanciones relacionadas con el tráfico han aumentado de manera exponencial.