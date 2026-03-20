The Champions Burger regresa a Zaragoza por tercera vez en un año: "Esperamos que esta sea la mejor edición de nuestra historia"

Zaragoza se ha convertido en uno de los escaparates gastronómicos por excelencia dentro de la península ibérica. Decenas de foodtrucks y empresas culinarias que llegan desde todo el país para inundar los múltiples certámenes que se celebra a lo largo del año natural, pero hay uno que está triunfando entre el resto: The Champions Burger. Es el octavo año que se celebra esta gira, habiendo recorrido más de 60 ciudades cientos de propuestas de hamburguesas gourmet que han encandilado al público, en especial a la capital aragonesa, que va a ver cómo este tour va a aterrizar en la ciudad por tercera vez en menos de un año. Esta vez con una edición de hamburguesas estilo smash y una temática que te teletransporta a los ambientes playeros de California.

Del 18 de marzo al 5 de abril los zaragozanos van a poder degustar 20 burgers de diferentes establecimientos españoles en la única fecha de este 2026 que The Champions Burger va a llegar a la ciudad, en una ubicación ya conocida por la organización, la Zona Expo. Además de ello, aquellos que vayan a matar el gusanillo podrán acompañar sus apuestas con pollo frito, bebidas y patatas fritas, además de rematar la faena con un toque dulce que le pueden dar los dontus y cinnamon rolls de Ioan, los gofres convertidos en helado de Locopolo o las tartas de queso de Seixis, ya habituales de ver en este tipo de eventos gastronómicos.

Varios jóvenes entrando a The Champions Burger en la Expo de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

La 'convocatoria' de restaurantes locales sufre una baja sensible, ya que los de Nola Smoke, una de las hamburgueserías favoritas del público aragonés, no van a participar en la Champions Burger en esta ocasión. Eso sí, la ciudad va a estar bien representada con otras tres foodtrucks que con sus diferentes propuestas van a tratar de ganarse el corazón de la ciudadanía.

Saliéndose de lo básico

Y es que estas tres burgers se hacen notar entre el resto, ya que todas ellas tienen el pan coloreado, generando un impacto visual entre los comensales. La primera que aparece en la lista es la Pink Paradise de Madison, que bien se puede imaginar por el nombre, su elemento principal es su pan brioche rosado, embadurnado con polvos brillantes que le dan un toque más cuco. Su interior no les deja indiferentes, con un medallón de carne fat smash de chuletón, carillada ibérica a baja temperatura, guancialle traído desde Italia caramelizado, queso cheddar madurado y "baconcitos" rosados como guinda del pastel. Todo esto acompañado de una sour cream y una salsa Malibú. Es con diferencia, una de las más virales y favoritas del público.

La localidad continua su apuesta con Mai Tai Exótico y estos, con su Snoop Doggy, darle un toque rebelde a su presentación. Una carne fat smash hecha a la brasa, acompañada de costilla desmechada, bacon crujiente y un polvo de parmesano que le dé el inconfundible sabor a queso. Todo esto bañado en una salsa California, acorde con la temática del evento, y otra de barbacoa de Coca-Cola, metido entre dos panes "al azar" de diferente color cada uno (negro y rojo). Una burger que juega con la estética y la fusión de sabores.

La 'Snoopy Doggy', propuesta para la Champions Burger de este año por parte del local zaragozano 'Mai Tai' / JOSEMA MOLINA

Cerrando esta lista de Zaragoza esta Nostra Smash Street Food, que con la Smashface sigue apostando por la misma línea que sus 'hermanas'. Su pan brioche 'Black Mamba' destaca entre el resto por este negro carbón que salta a la vista. Su hamburguesa, por supuesto al estilo smash y con unos bordes aplastados en la plancha para que salgan crujientes, se junta en el paladar con el sabor del queso cheddar americano, la mermelada de bacon, una salsa de queso Grana Padano, los bits de panceta u la salsa Vendetta especial de la casa.

Exepctativas altas

El resto de foodtrucks también destacan, como por ejemplo la actual campeona del certamen en España y en Europa del año pasado, la Diamante Azul de Nolito's, que para quienes no hayan podido probar en pasadas ediciones, vuelva a Zaragoza con una propuesta igual de contundente. Sus panes azul celeste y polvos de diamantes y oro sobresaltan a quienes pasen por delante de su puesto, y ya en la tarde de ayer, segundo día de rodaje en esta ocasión, se podía ver una fila de decenas de personas esperando a obtener la suya.

La 'Diamante Azul', ganadora de España y Europa a la mejor hamburguesa / JOSEMA MOLINA

Muralla, Street Food o Cheek's son otros de los pocos que vuelven a hacer acto de presencia y tratarán de ganarse al público de todas las ciudades que visiten a lo largo de este 2026, con apuestas mejoradas y giros de tuerca en sus elaboraciones. Cada una de las unidades de esta veintena de hamburguesas cuesta 12,95 euros, a menos que a través de una promoción se adquiera por la app Uber Eats, que saldría por tan solo 10,45 euros.

Noticias relacionadas

La jornada de ayer contó con la visita de varias autoridades, entre ellas de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien destacó el "grandísimo éxito" en el que ha desembocado la Champions Burger en la ciudad durante sus pasadas ediciones. Junto a ella también estuvo José Morales, uno de los socios que impulsaron en el año 2018 el que es el evento de hamburguesas más grande de toda España y de los más grandes de Europa. El joven puso las expectativas altas en cómo la capital aragonesa va a poder ver pasar "más de 120.000 personas" en la Zona Expo durante estas próximas semanas, movidos por las ganas de degustar estas burgers smasheadas en lo que prevé que será "la mejor edición de su historia".