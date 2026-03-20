Cierra por sorpresa el bar de 'El Hormiguero' en Zaragoza: "Bajamos la persiana para volver a subirla más fuerte"

La hostelería de Zaragoza vive un momento complicado con la sucesión de varios cierres por sorpresa ya sea por motivos económicos, de falta de relevo o incluso problemas de salud. El último bar en anunciar que baja la persiana de forma temporal ha sido Robyn, una cervecería muy popular del barrio de Parque Venecia que llegó a 'enamorar' a Juan Ibáñez, la hormiga Trancas de El Hormiguero.

El propio cómico del programa presentado por Pablo Motos estuvo en las pasadas Fiestas del Pilar haciendo un monólogo junto a Susi Caramelo y Miguel Miguel. Juan Ibáñez, con cachirulo al cuello, interactuó con muchos clientes habituales del Robyn e incluso dio una clase improvisada de flauta de nariz. Con un año y medio de vida de la actual gestión, el bar se había convertido en uno de los más activos del barrio zaragozano ya que ofrecía desayunos, tardeos y cócteles con muchas fiestas temáticas.

"Cuando volvamos lo haremos con más ganas que nunca"

"Queridos amigos, el Robyn baja la persiana, pero solo es un descanso. Bajamos la persiana para volver a subirla más fuerte. Nos vamos unas semanas, intentaremos que sean las menos posibles. Necesitamos parar, coger aire y preparar todo lo que viene, porque cuando volvamos lo haremos con más ganas que nunca y con muchas novedades", comienza un comunicado en el que anuncian su cierre temporal.

"Lo que no cambia es nuestra esencia. Seguiremos siendo los canallitas del barrio, los de siempre, los que han hecho de este sitio algo más que un bar: una familia. Y los más fieles entenderéis esto... volveremos con nuestro que te pongo rey'", continúa un texto de la dirección del bar que se ha ganado un hueco en la agenda de ocio de las jóvenes familias de un barrio que ha estado de moda en Zaragoza durante los últimos años.

"Gracias a todos los que habéis formado parte de cada noche, cada risa, cada brindis y cada historia vivida aquí, seguiremos sumando momentos en el futuro. Dadnos un tiempo para daros nuestra mejor versión. Esto no termina. Nos vemos muy pronto", concluye el comunicado. La dirección del Robyn seguirá informando de la fecha de reapertura en su perfil de Instagram.

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Con el cierre de este bar situado en la calle Puente de Rialto, el barrio de Parque Venecia pierde en poco tiempo dos sitios hosteleros. Cabe recordar que el Burger King situado en la avenida Tiziano lleva varias semanas cerrado porque se va a reformar en un nuevo concepto. La antigua estructura ya es historia y los obreros trabajan cada día en el nuevo proyecto.