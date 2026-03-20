La difícil tarea de alquilar en Zaragoza: los pisos vuelan en 24 horas y suben los precios

No importa que el precio esté por las nubes. Que ya no haya alquileres por 600 euros. Da igual el barrio que uno mire hoy en día, que el precio medio ronda los 700 euros en la capital aragonesa. Sin embargo, en Zaragoza se alquilan prácticamente todos los pisos que salen al mercado, sin excepción y con facilidad. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el 15% de los pisos que se anuncian apenas duran 24 horas libres. La demanda es tal que los propietarios tienen fila para alquilar su inmueble, lo que ha provocado un incremento generalizado de los precios y ha endurecido los requisitos que deben cumplir los inquilinos.

Hace tiempo que la capital aragonesa se enfrenta a la escasez de vivienda y a sus precios. Los jóvenes no pueden independizarse y, de hacerlo, tienen que compartir piso para poder afrontar los gastos derivados del propio alquiler y del mantenimiento. Además, suelen verse obligados a abandonar su barrio en busca de unos precios moderados o, directamente, de opciones.

La demanda supera con creces la oferta en la ciudad, donde el ayuntamiento, de la mano del Gobierno de Aragón, se ha puesto manos a la obra para impulsar y acelerar el barrio de Arcosur, el distrito con mayor bolsa de VPO disponible. Ambas Administraciones, junto a Ibercaja y la junta de compensación, firmaron un convenio para terminar de urbanizar el barrio en cinco años, para 2031, y facilitar la construcción de las 17.000 viviendas que faltan en la próxima década, de las que algo más de 10.000 serán protegidas. Para ver las nuevas urbanizaciones queda mucho.

La opción del alquiler resulta para la inmensa mayoría más accesible que la compra de una vivienda, aunque sea de segunda mano. En Zaragoza, como está sucediendo en otras ciudades, cada vez es más habitual alquilar una sola habitación, en lugar de un piso completo, puesto que los precios son más moderados y se comparten los gastos comunes. De hecho, hay más habitaciones en régimen de alquiler que pisos por precios que oscilan entre los 300 y los 500 euros.

Anuncio de viviendas en alquiler en una imagen de archivo. / Eduardo Parra

Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el 15% de los pisos anunciados apenas duran 24 horas. De hecho, hasta 58 familias compiten por cada piso en Zaragoza, por encima de la media nacional, que se sitúa en 35 contactos, según la misma fuente, lo que da una idea de la demanda que existe.

Esta situación ha llevado a los propietarios y a las inmobiliarias a elevar los precios y endurecer los requisitos. Ahora, se exigen fianzas y depósitos adicionales y contratos de trabajo indefinidos, nóminas altas (a menudo el triple del alquiler) y avales bancarios para garantizar la solvencia económica del inquilino y mitigar los riesgos de impagos. Además, prefieren la fórmula del piso compartido porque así se aseguran el acceso a la vivienda, un derecho que el propietario pierde cuando alquila el piso. Este detalle no es baladí porque, en caso de impago, pueden acceder al inmueble.

Según otro informe de Idealista, el precio del 68% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en alquiler en España supera el "umbral de lo razonable". En Zaragoza, el 29% de los pisos no son económicamente aptos para una familia con ingresos medios, familias que deben destinar, de media, el 24% de sus ingresos al pago de un alquiler.

La mayoría de las ofertas son de pisos de tres o más habitaciones (el 64%), mientras que el 14% tienes dos habitaciones y el 22% una única. En cuanto a los precios, la opción del alquiler compartido resulta más económica, aunque hay excepciones. Según los datos que arroja idealista, la mayoría de los pisos oscila entre los 300 y los 500 euros. Por 300 euros o menos apenas hay un centenar.