Confirmado: una marca de ropa española con más de 30 años de historia abre su primera tienda outlet en Zaragoza

La Torre Outlet Zaragoza sigue creciendo y tras muchos meses de trabajo, llega por fin a sus instalaciones Gisela. Nacida en 1993 como marca española especializada en lencería, la firma se ha consolidado como un referente internacional en moda femenina, llevando su experiencia en patronaje y ajuste perfecto a todas sus categorías de producto.

La tienda outlet Gisela en La Torre Outlet Zaragoza representa la combinación perfecta entre diseño, comodidad y feminidad. Con esta apertura se ofrece la oportunidad de descubrir colecciones con el sello inconfundible de la marca a precios especiales durante todo el año.

En ella podréis encontrar desde lencería, el corazón de la marca, con una gran variedad de sujetadores, braguitas y conjuntos diseñados con tejidos suaves y acabados cuidados para garantizar el ajuste perfecto y la máxima comodidad sin renunciar a la estética hasta una sección de swimwear & beachwear con los bañadores, bikinis y prendas de playa más trendy y cómodos del momento. Además, la compañía apuesta también por ofrecer sleepwear con camisones, pijamas y prendas de estar por casa y otros accesorios diseñados para completar cada look con el mismo cuidado en detalle y calidad.

Gisela abrirá sus puertas en la Torre Outlet / LA TORRE OUTLET

Sin embargo, aunque la marca este focalizada especialmente en mujeres, no han querido dejar de lado al público masculino y a los más pequeños, los niños. Para ellos podréis encontrar una selección de pijamas de todas las tallas.

La fecha de la apertura será el próximo miércoles 25 de marzo. Además, hasta el 1 de abril podréis obtener con vuestra compra un 10% extra para gastar en futuras compras. ¡¡¡¡Y solo los días 26, 27 y 28 de marzo os podréis llevar unas braguitas GRATIS por compras superiores a 40 euros!!!!

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La podréis encontrar en el local 53 de la galería comercial de La Torre Outlet de Zaragoza, en frente de Clarks.