Zaragoza tiene 2.650 plazas más de estacionamiento para coches en superficie que hace cuatro años

Zaragoza cuenta actualmente con 2.650 plazas de estacionamiento en superficie más que hace cuatro años. Este incremento se debe a las diferentes actuaciones de mejora en la señalización y aprovechamiento del espacio público en calzadas y solares todavía sin uso distribuidos por toda la ciudad, principalmente en los distritos en expansión, como Sur o Parque Venecia, pero también en otros consolidados, como Almozara o Delicias.

La inmensa mayoría de plazas creadas son libres, hasta 2.789. Se ha registrado, por otra parte, una mínima disminución de las plazas reguladas, las ESRO (rotación) y ESRE (residentes): 81 plazas ESRO menos, y 51 plazas ESRE menos que en 2022.

El concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha explicado en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad que "estos datos desmontan la leyenda urbana que afirma (erróneamente) que cada vez hay menos plazas libres y que cada vez es más complicado y caro aparcar en la ciudad. Resulta -ha añadido- que en esta Corporación y en la anterior se han incrementado las plazas para estacionar, casi 3.000 nuevas, la mayoría de ellas de forma gratuita, y lo hemos hecho buscando siempre el equilibrio y calibrando las necesidades y las posibilidades para aprovechar los espacios".

En las zonas en los que las obras de mejora urbana y pacificación han cambiado la fisonomía de las calles (Avenida de Navarra, por ejemplo) se ha hecho un esfuerzo técnico importante para proporcionar alternativas cercanas para los residentes, visitantes y profesionales del transporte y de la distribución de última milla. Y también se ha trabajado para incrementar aparcamientos allá donde hay nuevos desarrollos urbanos en ejecución, particularmente en los barrios del Sur o, muy recientemente, en Parque Venecia.

Entre los datos citados en la Comisión, figuran: Valdespartera, 1176; La Jota, 327; Rosales del Canal, 282; Arcosur, 284; Av. Almozara y Av Francia-Autonomía. 188; Vicente Berdusán-Escoriaza, 83; Distrito Sur (zona Parque Norte, 279; y zona Hospital Quirón, 129).

Estacionamientos para motos

Además, se continúa incrementando sustancialmente el número de plazas de estacionamiento para motos fuera de las aceras. En este ámbito, sólo en los últimos tres años se han habilitado más de 1.500 nuevas plazas, y en este primer semestre se contará con unas 400 más, especialmente en distritos como Casco Histórico, Centro o San José. Así, se espera superar próximamente las 13.000 plazas disponibles, que posibilitarán estacionar las motocicletas y scooters en espacios dedicados expresamente para ellos, evitando así de manera progresiva la presencia de motos en las aceras.

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Estos estacionamientos para motos tienen, a su vez, un efecto positivo en la seguridad vial, ya que suelen estar ubicados en las proximidades de cruces peatonales con o sin semáforo, así como junto a salidas de garaje o chaflanes. De este modo, se mejora la visibilidad en los cruces y en las incorporaciones desde los garajes, tanto para los peatones como para los conductores de cualquier tipo de vehículo.