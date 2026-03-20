Zaragoza desbloquea la adjudicación de la zona azul: esto es lo que pasará a partir de ahora
El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TCPA) da la razón al ayuntamiento y la empresa que recurrió su exclusión se queda fuera de la licitación
Vía libre en el Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar en la adjudicación de la gestión de la zona azul y naranja de Zaragoza. Finalmente, serán dos las empresas que se disputarán uno de los contratos más importantes del consistorio después de que el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TCPA) haya ratificado la decisión del consistorio de excluir a una de las compañías por no cumplir con los requisitos exigidos.
Setex Aparki, una de las empresas más fuertes en este sector, fue excluida de la licitación al haber presentado el informe económico financiero de su propuesta en formato Excel, en papel, y no en un PDF firmado como se exigía en los pliegos. Así lo decidió la mesa de contratación el pasado 15 de enero y un mes después (el 17 de febrero), la empresa interpuso un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo municipal ante el TACPA que acaba de resolver en favor del ayuntamiento.
En ese recurso también había solicitado como medida cautelar la suspensión del procedimiento de licitación, a la que se opuso el ayuntamiento, ante el Tribunal de Contratos Públicos. Ahora, tras resolver las diferencias en favor del consistorio, el proceso se retoma con solo dos empresas que también están en el punto de mira por "baja temeraria".
La oferta mejor valorada técnicamente y la más barata de las recibidas fue la de la UTE formada por Índigo Park y Valoriza. La rebaja del precio, de hasta un 46%, podría estar incurriendo en "baja temeraria", por lo que, en caso de que no justifique debidamente esta reducción, podría acabar siendo excluida del proceso. En la misma situación se encuentra la UTE de Eysa y MLN, que abarataba el precio en un 28%, por encima del 25% que legalmente se podría determinar.
Según fuentes municipales, ahora que se puede retomar el proceso de adjudicación, deberán justificar y razonar la viabilidad de sus ofertas para un contrato a diez años que reportará un máximo de 98,4 millones de euros.
Más plazas de pago
El contrato marcará un antes y un después en Zaragoza puesto que la nueva empresa que asuma su gestión incrementará notablemente las plazas de pago, que pasarán de las 6.500 plazas actuales a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes. También cambiarán las tarifas ligeramente, que se irán incrementando conforme se vaya ampliando el tiempo de estacionamiento para desincentivar su uso y favorecer así una mayor rotación de vehículos,. El nuevo contrato incluye la instalación de cámaras de lectura de matrículas y control en los accesos de la Zona de Bajas Emisiones.
A la licitación del contrato se presentaron cuatro ofertas, detrás de las cuales hay hasta seis empresas, ya que algunas de ellas optan al contrato formando una unión temporal de empresas (UTE). Solo dos optaron por ir en solitario, las dos compañías más fuertes del país en la gestión de este tipo de contratos de aparcamientos, Dornier y Setex Aparki, con contratos en toda España relacionados con el estacionamiento regulado y con parkings públicos y privados. Las dos han sido excluidas.
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