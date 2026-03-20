Zaragoza pasa revista a su modelo urbano: en qué aprueba y en qué suspende

Zaragoza marcha en la buena dirección. La capital aragonesa avanza en movilidad sostenible, en el desarrollo y consumo de la energía renovable, en el dinamismo económico y en recortar las desigualdades, todavía presentes. Sin embargo, el crecimiento que está experimentando con el desarrollo de nuevos barrios pone en riesgo las ventajas de una ciudad compacta accesible al transporte público y a los servicios.

El informe anual de indicadores del Observatorio Urbano de Ebrópolis analiza y evalúa la evolución de la ciudad y su entorno a través de un centenar de indicadores referidos a la Estrategia Zaragoza + 20 y la Agenda Urbana. El desarrollo urbano de la ciudad se presenta como uno de los principales retos que debe afrontar la capital ya que podría complicar la gestión eficiente de los recursos. Arcosur, Parque Venecia 2, Miralbeuno o las nuevas promociones de la avenida Cataluña exigen al Gobierno municipal actualizar sus políticas para cumplir con las necesidades de los nuevos vecinos. Estos nuevos desarrollos se concentran en el anillo que rodea a la capital que no deja de lado la ciudad consolidada con proyectos como la intervención en el río Huerva que ayudan a "coser" varios barrios mejorando la continuidad ecológica y la calidad urbana.

Los datos actuales, según el estudio de Ebrópolis son muy buenos, por lo que mantenerlos en plena expansión no va a resultar sencillo. Por ejemplo, el 98% de los zaragozanos tiene una parada de autobús a menos de 300 metros y el 93% tiene una zona verde o parque cerca. En cambio, solo un 12% tiene un equipamiento deportivo municipal a menos de 300 metros y un 29% de un centro cívico.

Un autobús y tranvía en el centro de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Entre las tareas pendientes de la capital destaca la falta de conexión con los barrios rurales, por lo que cobra especial importancia seguir mejorando el transporte público reforzando el tranvía o la red de Cercanías para llegar también al área metropolitana, sin olvidar la conexión con los polígonos industriales y áreas logísticas. Según destacan en el informe de Ebrópolis, "resulta fundamental reforzar las conexiones y dotaciones para que el policentrismo sea una ventaja y no una fuente de desigualdades".

Movilidad

Sin dejar de lado la movilidad, cabe destacar la difícil tarea que tiene Zaragoza por delante, pues aspira a ser una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras en 2030. El ayuntamiento trabaja en esa dirección y los resultados arrojan que se está haciendo de forma positiva. Es innegable que el vehículo privado sigue siendo la opción favorita de muchos para moverse y el 27% de los desplazamientos se hacen en coche. Sin embargo, cada vez son más los que eligen medios más saludables y menos contaminantes. Según el estudio, el 41% de los desplazamientos se hacen a pie, mientras que el 27% lo realiza en transporte público, frente al 3% que lo hace en bici y el 2% en patinete.

Obra nueva en Arcosur. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Entre los retos que debe afrontar Zaragoza destaca la mejora de la red ciclable para seguir fomentando el uso de la bicicleta, en auge desde que se puso en marcha el nuevo servicio Bizi. También destaca la ampliación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ahora afecta a un perímetro muy limitado del centro de la ciudad donde ya había calles cerradas a los coches. Solo ofreciendo alternativas al vehículo privado -y limitando su circulación- se logrará reducir su uso y, por lo tanto, la contaminación, por lo que desde Ebrópolis proponen avanzar en la pacificación del tráfico y mejorar la accesibilidad universal en calles y barrios.

El reto de la vivienda

El otro gran reto al que se enfrenta la ciudad es la vivienda, con precios en constante crecimiento y una oferta escasa que impacta especialmente en los más jóvenes. La vivienda es uno de los temas prioritarios en la Estrategia Zaragoza +20. El informe de Ebrópolis destaca que las nuevas licencias se concentran principalmente en nuevos ámbitos de desarrollo urbano como Valdespartera, Arcosur, Miralbueno y Oliver-Valdefierro. En cambio, en los barrios consolidados apenas hay suelo para nuevas promociones que, además, no suelen ser de vivienda protegida, que se concentran en Arcosur, con una bolsa para VPO de más de 10.000 viviendas públicas, la mayoría, todavía por construir.

El empleo es un elemento fundamental para garantizar la equidad social, el reparto de la riqueza y la participación activa en la sociedad. En un momento en el que se están recortando las desigualdades, resulta prioritario asegurar empleos de calidad para todos los grupos sociales, independientemente del género. No es un detalle baladí por la desigualdad entre hombres y mujeres sigue existiendo.