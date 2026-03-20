Los zaragozanos podrán ahorrarse hasta cuatro visitas al ayuntamiento para pedir licencias de obras: una 'app' permitirá hacerlo desde el movil

Guiar al ciudadano, reducir tiempos de gestión, simplificar los procesos y digitalizar los pagos de tasas. Bajo esta filosofía de agilidad administrativa se pone en marcha la aplicación digital de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza que ayudará a la gestión de todo el proceso relativo a las obras menores sujetas a declaración responsable o comunicación previa. "Se trata de un gran salto para ayudar a los zaragozanos que pasarán en muchos casos de tener que hacer hasta 3 o 4 visitas presenciales al Edificio Seminario a poder hacer todo el proceso desde sus hogares a través de un ordenador o un teléfono móvil", ha resumido el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Este nuevo sistema ayudará en aquellas obras menores que se rigen por Comunicación Previa (Modelo 430) o Declaración Responsable (Modelo 440), de los que "cada año se registran en la Gerencia de Urbanismo más de 16.500 expedientes", ha apuntado Serrano. Y, entre los aspectos más importantes, está el hecho de que "integrará por primera vez el abono de la tasa municipal correspondiente de manera digital mediante una plataforma segura de pago", ha destacado el teniente de alcalde. "Esta ha sido la parte técnica más compleja del proceso, que se la logrado finalmente gracias a la persistencia de la Oficina Técnica de Gobierno del Dato, del Servicio de Redes y Sistemas, y de la Gerencia de Urbanismo a través del Servicio de Licencias Urbanísticas", ha querido agradecer el concejal.

"La administración tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades y debe ser lo suficientemente flexible para atender las demandas y aprovechar las oportunidades", ha indicado Serrano. "Como servidores públicos tenemos que prestar la mejor atención a los ciudadanos y debemos hacer un esfuerzo en crear una administración sencilla, accesible y cercana que ponga más facilidades a los zaragozanos", ha resumido Víctor Serrano.

¿Cómo funciona?

A la aplicación digital, que se pone ya en marcha, se accede mediante la web municipal (www.zaragoza.es/licenciaobra) a través de cualquier dispositivo móvil o fijo con conexión a internet. El proceso comienza guiando al ciudadano con una sección de preguntas abiertas. Ahí, la herramienta va a ayudando a encontrar el trámite que se busca, mediante una selección sencilla de preguntas claras y concisas, con sus posibles respuestas, tipo: "¿Dónde se llevarán a cabo las obras? Vivienda, local, edifico o espacio exterior". Conforme se avanza, si el ciudadano tiene una duda sobre qué respuesta elegir, se ofrece ayuda. Por ejemplo: "¿Estás en una zona protegida?". Y se permite acceder a los visores y mapas de urbanismo para averiguarlo.

Nueva tramitación digital de obras menores. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Aquí es donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un "excelente y novedoso avance tecnológico" desarrollando "la búsqueda con asistencia de Inteligencia Artificial, que va a aprendiendo y mejorando la experiencia del ciudadano conforme se va usando", ha explicado Serrano. Además, "es la primera vez que para un trámite municipal se usará lo que se conoce como Árbol de Decisiones, que es una herramienta interactiva y visual que guía al usuario a través de una serie de preguntas secuenciales para llegar a una solución específica, trámite o información precisa. Funciona como un asistente virtual que desglosa procesos complejos en pasos sencillos, emulando un flujo lógico de si el ciudadano necesita X, entonces debe seguir el camino Y", ha detallado gráficamente el consejero de Urbanismo.

La encuesta termina diciéndole al ciudadano cómo se llama y qué tipo de trámite necesita, así como la documentación necesaria que deberá presentar. Si su obra no requiere licencia y se puede tramitar con Comunicación Previa (Modelo 430) o Declaración Responsable (Modelo 440), se puede seguir y ejecutar todo el trámite en la web.

En la siguiente pantalla, el ciudadano debe registrarse con certificado clave o electrónico y ya puede comenzar su gestión. Para ello, irá rellenando campos donde indique si es titular o representante, los datos del solicitante, la información de la obra e irá colgando los documentos que le requieren. La herramienta permite guardar los datos y continuar más adelante sin perder la información.

Una vez que todo el material documental requerido para esa obra en concreto está rellenado completamente, se pasa a la autoliquidación. "Por primera vez, la tasa de servicios urbanísticos o el impuesto de construcciones, así como la estimación autoliquidación, podrá abonarse de manera segura y digital, mediante una pasarela de pago que permite hacerlo usando una tarjeta bancaria o un envío bizum", ha apuntado Víctor Serrano, quien ha apuntado que "es un trámite ya muy utilizado por los ciudadanos en su vida cotidiana".

Una vez realizado todo el proceso, se genera para su descarga un resumen con firma, un recibo e incluso se dispone del cartel de obras que obliga Urbanismo a colocar en los espacios exteriores de cualquiera de estas obras y que se podrá imprimir directamente. Todo ello, acompañado con las notificaciones del proceso mediante correo electrónico o través de mensaje SMS a un teléfono móvil.

Qué tipo de obras se benefician

Las obras menores que podrán beneficiarse de esta digitalización administrativa se desglosar según el espacio en el que se ejecutan. Así, en el interior de una vivienda, se usa para obras que no suelen interferir sobre terceros: pintar paredes y techos, cambiar los suelos (tarima, baldosa, parqué…), alicatar baños o cocinas, cambiar las puertas interiores, pequeñas reparaciones de fontanería o electricidad, la instalación de aparatos de aire acondicionado, o el cambio de ventanas o acristalamiento de terrazas, entre otras.

Si las obras menores es en edificios (zonas comunes, fachadas y tejados), suelen ser actuaciones promovidas por las comunidades de propietarios como trabajos puramente estéticos en el interior del portal o escaleras (como pintar las paredes del rellano); la accesibilidad en el portal para hacer rampas o rebajes de peldaños; los retejados, la impermeabilización de azoteas y la reparación puntual de tejados; la sustitución puntual de tuberías generales, bajantes, canalones, redes de pluviales o saneamiento del edificio; o los trabajos de pintura, limpieza o reparación de cornisas y fachadas que requieran la instalación de andamios, descuelgues verticales o vallas en la vía pública.

Serrano, este viernes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Mientras, si las obras menores son en un local (comercial, oficinas, hostelería), siempre y cuando no suponga un cambio de uso o el inicio de una nueva actividad comercial, el trámite se hace para actualización estética del interior con pintura; cambio de pavimento; la reforma de los escaparates; la instalación de rótulos comerciales o toldos; la instalación de equipos de climatización en el exterior; o la adaptación de la entrada para hacerla accesible en el umbral.

Por último, si las obras menores son para un solar (parcelas o terrenos sin edificar), se empleará para el vallado y cerramiento perimetral de fincas, parcelas o solares (sustitución o nueva instalación); y la limpieza y desbroce con maquinaria o elementos auxiliares.

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Y en todo ellos se aplica una regla de oro: independientemente del espacio (vivienda, local o edificio), si afecta a zona patrimonial o protegida, no se puede ejecutar con esta aplicación web como declaración responsable o comunicación previa, dado que se requerirá de un trámite más complejo: la licencia urbanística.