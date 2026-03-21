Confirmado: el tranvía de Zaragoza permanecerá cortado estos días por obras

Si eres usuario habitual del transporte público de Zaragoza, deberás estar atento a los cambios que hay programados para el principio de la semana que viene. El tranvía que circula por la capital aragonesa permanecerá cortado en horario nocturno durante tres días.

Según informa la página web del tranvía, los días 24, 25 y 26 de marzo se van a llevar a cabo interrupciones parciales debido al mantenimiento preventivo en el carril, necesarias para garantizar la seguridad y el confort del trayecto. Estos son los tramos afectados, los horarios exactos y las alternativas de transporte disponibles para poder transportarte sin sufrir muchos cambios.

Fechas y tramos afectados por las obras del tranvía

Las labores de mantenimiento se dividirán en dos fases diferencias para afectar al menor número de usuarios posible, concentrándose en el horario nocturno. Los primeros cortes están programados para el martes 24 y miércoles 25 de marzo. Durante estas dos primeras jornadas, el servicio se verá interrumpido en la zona de la margen izquierda y el barrio zaragozano del Actur.

Tramo cortado: Entre las paradas de La Chimenea y Legaz Lacambra / Adolfo Aznar .

Entre las paradas de y . Horario: Desde las 22:00 horas hasta el fin del servicio comercial.

El segundo corte tendrá lugar el jueves 26 de marzo. En la última jornada de los trabajos de mantenimiento, que tienen el objetivo de mejorar el estado de la vía, la afección se desplazará al barrio de Valdespartera:

Tramo cortado: Entre Los Olvidados y Mago de Oz .

Entre y . Horario: Desde las 22:00 horas hasta el cierre de la línea.

La alternativa para los usuarios

Para minimizar las molestias, el Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado que el tramo afectado estará en todo momento cubierto por un servicio especial de autobús. Este bus realizará un recorrido paralelo a la línea del tranvía, haciendo parada en los puntos más cercanos a las estaciones inhabilitadas.

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Es importante recordar que los horarios del servicio especial podrían variar ligeramente dependiendo de la evolución de los trabajos de mantenimiento en la vía. Si tienes previsto coger el tranvía en estas fechas, se recomienda anticipar tu trayecto, consultar la aplicación oficial o la página web de tranvía Zaragoza y respetar la señalización.