Los Helechos, el primer restaurante vegetariano en Zaragoza con un menú del día a 8 euros: "Tenemos nuestro propio huerto"

Desde hace 61 años, Jaqueline y Laura están al mando del restaurante Los Helechos, ambas llevan toda una vida dedicada a su negocio en la calle Corona de Aragón, número 21 de Zaragoza. La casualidad hizo que se hicieran vegetarianas y, desde entonces, elaboran comida casera y menús no solo para ellas, sino también adaptados a personas veganas y celíacas.

“Mi padre enfermó y acudió a un médico naturópata que le cambió por completo la alimentación. Mejoró mucho y, a raíz de eso, toda la familia se hizo vegetariana”, explica Laura, una de las dueñas. En su caso, siguen una dieta más concretamente ovolactovegetariana. “De ahí surge la idea de crear un restaurante y también de concienciar sobre que se puede vivir sin comer carne”.

Los Helechos, cocina casera y vegetariana desde 1995 / JAVIER RIO / EPA

Ellas mismas admiten que a lo largo de estos años ha evolucionado mucho, la gente está más concienciada y su cocina abierta también a veganos y celiacos: "Empezamos con comida vegetariana, pero ahora ya hay para veganos, celíacos, entonces nos hemos ido adaptando a todo, no solo a vegetarianos, sino a veganos y a celíacos".

Cocina casera y hecha en el día

Todos los platos están hechos por ellas mismas. Cada día comienzan a las 8:00 de la mañana en el local, preparando los diferentes platos del menú que se ofrecen ese día, ya que varía diariamente. “De primeros tenemos dos tipos de ensaladas, dos legumbres y una crema, lo que hace un total de cinco platos. Luego, de segundos, tenemos ocho opciones y, de postre, doce para escoger”, explican.

El menú tiene un precio de 8 euros. Además, también cuentan con platos combinados y la posibilidad de pedir platos sueltos de la carta.

Los Helechos, cocina casera y vegetariana desde 1995 / JAVIER RIO / EPA

Entre sus platos más emblemáticos se encuentra la paella de verduras. “Estamos acostumbrados a que lleven algo de carne, pero así está muy buena y es una de las favoritas”, mencionan. También destacan los canelones de espinacas. Otro de los platos a los que han dado su toque vegetariano es el asado de verduras.

Todo productos zaragozanos

Y es que, lo que las diferencia no solo son sus platos caseros, también que todos los productos que usan son de cercania. "Lo traemos todo del Mercado de Zaragoza, nuestro proveedor desde que empezamos", confiesan.

Aunque esto no es lo único, también cuentan con un huerto propio. "Pimientos verdes, tenemos tomate para gazpacho, que no hacemos gazpacho hasta que metemos el tomate del huerto. Calabacines, berenjenas..."

Los Helechos, cocina casera y vegetariana desde 1995 / JAVIER RIO / EPA

Con más de seis décadas de historia, Los Helechos se ha consolidado como un restaurante donde tradición, cocina casera y compromiso con una alimentación consciente van de la mano. Un proyecto que ha sabido evolucionar con el tiempo sin perder su esencia, manteniendo viva una forma de entender la gastronomía basada en el producto, la cercanía y el respeto.