Kike Júlvez, CEO del Grupo Tándem, revela cuánto cuesta invertir en un restaurante en Zaragoza: "Una media de 400.000 euros"

La hostelería vive un momento complicado en Zaragoza con la sucesión de varios cierres por diferentes motivos: económicos, falta de relevo o incluso problemas de salud. Abrir un restaurante conlleva un esfuerzo económico y personal mayúsculo para el grupo de inversores que son tan valientes para lanzarse a la aventura de emprender en un nuevo negocio en la capital aragonesa. Además, no se trata solo de triunfar en las semanas post inauguración sino de asentarse en la rutina gastronómica de la ciudad para poder recuperar en un plazo no muy lejano parte de la inversión.

Para poder asegurarse un éxito mayor, los inversores suelen agruparse en un grupo de socios y forman un empresa que cuenta con varios locales repartidos por toda la ciudad. Uno de los grupos empresariales que ha logrado triunfar en Zaragoza es sin duda Tándem. Este grupo hostelero nacido en 2013 cuenta en la actualidad con cinco restaurantes en la capital aragonesa: La Bocca (el primero en abrir sus puertas), Marengo, Nativo, Nómada y Morrofino. Además, también es el propietario de La Tradicional, una tienda de comida para llevar cuya oferta está basada en la cocina de toda la vida.

Fachada del restaurante Marengo en Zaragoza / ANDREEA VORNICU / EPA

"Fue una locura tremenda"

Kike Júlvez, CEO del Grupo Tándem, ha concedido una entrevista a Aldo Sorrosal convirtiéndose en el protagonista del último capítulo de 'Empresarios Inconformistas'. El propietario de varios restaurantes de Zaragoza recordó el inicio complicado de un local que abrió sus puertas en medio de una pandemia. "Abrimos el local en el covid y estuvimos dos años ahí con los subes y bajas de abrir, cerrar. Además, había otros condicionantes como el aforo al 40%, luego al 80%, solo se podía abrir hasta las 22.00 horas. Fue una locura tremenda", detalla sobre la apertura de Nómada, situado junto a la plaza San Francisco.

La empresa estaba ya asentada en la capital aragonesa y cualquier restaurante que abría sus puertas triunfaba cuando llegó un covid que llevó a Júlvez a meditar si abría o no un local en obras. "Podíamos abrir cualquier cosa y sabíamos que iba a funcionar y a las 3 semanas de comenzar con la obra, nos mandan a todos a casa confinados. Pagamos alquiler, la obra estaba contratado. Estuvimos dos meses en casa pensando si lo dejábamos y perdíamos todo lo invertido o seguíamos adelante con el proyecto. En cuanto nos desconfinaron, nos animamos y abrimos", afirma el CEO de Tándem.

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Parte del equipo del Grupo Tándem trabajando en sus cocinas / G. A.| ALICIA LLAMAS

Kike Júlvez también quiso ser realista y compartir con el resto del mundo cuánto dinero ha tenido que invertir para sacar adelante cada negocio en Zaragoza. "Depende del local, si ha habido traspaso o no de por medio, pero mínimo 300.000 euros y máximo 500.000 euros. Una media de 400.000 euros para un local de nuestro estilo tienes que invertir", analiza el CEO de Tándem, que echa mano de las instituciones financieras para poder sacar adelante sus proyectos con la idea de recuperar lo invertido en cinco o seis años.