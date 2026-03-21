Ocho euros, un ramo y una buena causa: así florece Zaragoza esta primavera

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado este sábado la llegada de la primavera con un mercado solidario de tulipanes en la plaza del Pilar, una iniciativa que ha puesto a la venta 6.000 ramos de flores, con un total de 60.000 ejemplares, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ).

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, que ha arrancado con el lanzamiento de polvos de colores tipo Holi como símbolo de la llegada de la nueva estación y que se prolongará hasta las 20.00 horas o hasta agotar existencias.

El consistorio ha incrementado en un 50% la oferta respecto al año pasado, con 6.000 buqués de diez tulipanes cada uno, de distintos colores, que se venden a un precio de ocho euros y se entregan con bulbo para facilitar su posterior plantación.

Chueca ha destacado el carácter solidario y participativo de esta cita, que el pasado año recaudó 32.000 euros, y ha subrayado la vinculación de la ciudad con las flores a través de iniciativas como la Ofrenda del Pilar o Zaragoza Florece.

La alcaldesa ha agradecido la respuesta de los ciudadanos, que han acudido desde primera hora para participar en una actividad que combina ocio, cultura y solidaridad, en colaboración con entidades sociales y empresas.

Zaragoza celebra el festival 'Hola Primavera' en la plaza del Pilar. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El mercado cuenta con el apoyo de Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro, que han donado los tulipanes, procedentes de Ámsterdam, y que incluyen instrucciones para su conservación y replantación.

La jornada se completa con actuaciones musicales en directo, con la participación de un cuarteto de jazz, un trío de cuerda y una pianista, en una programación que busca reforzar el carácter festivo del evento.

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Esta iniciativa, inspirada en el tradicional Tulip Day de ciudades como Nueva York y Ámsterdam, se consolida así como una cita primaveral en Zaragoza que une participación ciudadana y fines benéficos.