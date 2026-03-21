Programa de Semana Santa 2026 en Zaragoza: horario de todas las procesiones y sus recorridos
Consulta aquí todas las procesiones que recorrerán las calles de Zaragoza
Viernes de Dolores
Hermandad del Despojado
- Vía Crucis despojado
- Recorrido: Iglesia de Santa María (20 horas), Avenida de la Ilustración, Tomás Lezaún, Avenida de la Ilustración, Calle Bellas Artes, Avenida de la Ilustración, Iglesia de Santa María (21.30 h.*)
Cofradía de la Crucifixión
- Procesión parroquial crucifixión
- Recorrido: Camino del Canal (20 horas), Puente América, Avd. América, Pza. de las Canteras, Fray Julián Garcés, Villa de Ansó, Avd. América, Tierno Galván, Cruzar puente del canal, Paseo del Canal, Cuartel de San Fernando. (cierre 22.30)
Cofradía de las Negaciones
- Vía Crucis negaciones
- Recorrido: Calle Silveria Fañanas, 61 (20 horas), Cruce con Benito Feijoo, donde darán la vuelta; Iglesia Santa María de los Ángele (Silveria Fañanas 26-28).
Cofradía del Huerto
- Vía Crucis parroquial oración en el huerto
- Recorrido: Plaza del Portillo (20.30 horas), Conde Aranda, Santa Inés, Santa Lucía, La Salina, Cereros, Calatorao, Boggiero, Santa Inés, Conde Aranda, Plaza del Portillo (22.30*).
Domingo de Ramos
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
- Procesión de las Palmas.
- Paso: entrada de Jesús en Jerusalén (Hermanos Albareda, 1940).
- Recorrido: iglesia Sta. Isabel (12:00), Manifestación, Alfonso I, Coso, pl. España, Coso, D. Jaime, San Jorge , S. Vicente de Paúl, Mayor, Dormer, pl. de La Seo (Predicación 14:15), plaza del Pilar, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (15:45*).
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario
- Procesión Parroquial.
- Recorrido: parroquia de la Coronación de la Virgen (12:00), pl. Teodora Lamadrid, Mosén J. Bosqued, Laguna Azorín, Teodora Lamadrid, Pilar Aranda, Corredor Verde, Antonio Leyva, Nobel, Pilar Aranda, Mosén J. Bosqued, Iglesia de la Coronación de la Virgen. (13:30*). Cofradía de la Coronación de Espinas Vía Crucis Peana: Busto Cristo Coronado (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781). Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (18:00), avda. San Gregorio, Jesús y María, Hospital Royo Villanova, Tello Valdivieso, Del Medio, avda. San Gregorio, Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (20:30*).
Cofradía de la Coronación de Espinas
- Vía Crucis.
- Peana: Busto Cristo Coronado (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781)
- Recorrido: Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (18:00), avda. San Gregorio, Jesús y María, Hospital Royo Villanova, Tello Valdivieso, Del Medio, avda. San Gregorio, Iglesia Parroquial San Gregorio Ostiense (20:30*).
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre
- Estación de Penitencia.
- Pasos: Jesús de la Humildad y María Sma. del Dulce Nombre (Paco Berlanga, 1994).
- Recorrido: convento de las RR. MM. Agustinas de Sta. Mónica (18:00), Dr. Palomar, Coso, Trinidad, D. Teobaldo, Sepulcro, pl. San Bruno, pl. de La Seo, Cuellar, Cisne, Dormer, Mayor, pl. Magdalena, Dr. Palomar, Convento Santa Mónica (00:30*).
Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura, San Felipe y Santiago el Menor
- Vía Crucis.
- Paso: Jesús de la Humillación (anónimo, siglo XIX).
- Recorrido: iglesia San Felipe (19:00), Fuenclara, Alfonso I, Sta. Isabel, pl. del Justicia, Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, D. Jaime, San Jorge, Eusebio Blasco, Coso, D. Jaime, Estébanes, Ossau, Méndez Núñez, Torrenueva, Iglesia San Felipe (22:30*).
Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios Procesión del Dolor de la Madre de Dios
- Peana: Cristo de Daroca (anónimo).
- Paso: Dolor de la Madre de Dios (Carlos Palao, siglo XX). Colegio Pompiliano (19:30), Arzobispo Morcillo, Gascón de Gotor, Sagasta, S. Ignacio de Loyola, paseo de la Constitución, Isaac Peral, Costa, pl. Sta. Engracia, Paseo Independencia, pl. España, Coso, Don Jaime, pl. Ariño, S. Voto, Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (23:30*).
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias Procesión del Traslado
- Peana: Ecce Homo (anónimo, hacia 1500).
- Recorrido: iglesia San Felipe (19:45), Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Méndez Núñez, Ossau, Don Jaime, Puente de Piedra, Iglesia Ntra. Sra. de Altabás.
Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena
- Vía Crucis.
- Pasos: Jesús Nazareno (anónimo s. XVII).
- Recorrido: conversión de Santa María Magdalena (Francisco Liza Alarcón, 1991). Parroquia San Miguel (20:00), San Miguel, Rufas, Coso, Josefa Amar y Borbón, Costa, pl. Sta. Engracia, p.o Independencia, San Miguel, Parroquia de San Miguel (23:20*).
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos o del Silencio y Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores
- Vía Crucis Parroquial.
- Paso: Nuestro Padre Jesús de la Agonía (anónimo, s. XVIII).
- Recorrido: iglesia San Pablo (20:00), Mayoral, pl. Santo Domingo, Predicadores, Aguadores, Casta Álvarez, Mosén Pedro Dosset, San Blas, San Pablo, Iglesia San Pablo.
Lunes Santo
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario
- Vía Crucis ParroquiaI.
- Peana: Cristo de la Paz (Casabona y Marzal, 2003).
- Recorrido: parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (19:00), Federico Ozanam, Orión, Aldebarán, Fca. Millán, F. Ozanam, pl. Inmaculada, Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (21:00*).
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores Procesión del Recuerdo
- Peana: Madre de la Divina Gracia (M. Ángel Domínguez Velázquez, 2021).
- Recorrido: iglesia de Ntra. Sra. de Gracia (20:00), Ramón y Cajal, Dr. Valcarreres, Casa Jiménez, Bilbao, Canfranc, pl. del Carmen, pl. de Salamero, Tte. Cnel. Valenzuela, Alfonso I, Candalija, Temple, Iglesia de Sta. Isabel de Portugal (23:00*).
Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto
- Vía Crucis Parroquial.
- Pasos: Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro (David Valenciano, 2017) y Smo. Cristo de la Acogida (anónimo, s. XIX)
- Recorrido: Parr. de S. Lamberto (20:00), c.o del Pilón, Lago de Barbarisa, Ibón de Catieras, Ibón de Astún, Lago de Coronas, c.o del Pilón, Ibón de Armeña, Ibón de Estanés, Ibón de Armeña, Ermita de S. Lamberto, Vistabella, Mayor, c.o del Pilón, parr. de S. Lamberto (22:30*).
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz Procesión del traslado del Cristo
- Paso: Cristo de la Exaltación (R. Flecha Barrio, 1993).
- Recorrido: parr. Sta. Gema (20:30), p.o del Canal, La Vía, Asín y Palacios, Fco. de Borja, D. Miral, P. Cerbuna, Corona de Aragón, Hernán Cortés, avda. C. Augusto, Dr. Valcarreres, pl. Salamero, Tte. Cnel. Valenzuela, pl. España, D. Jaime, Mayor, pl. Sta. Marta, R. Maestranza de Caballería (00:45*).uadores, Casta Álvarez, Mosén Pedro Dosset, San Blas, San Pablo, Iglesia San Pablo.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
- Vía Crucis.
- Peana: Cristo de las Siete Palabras (Taller de Jesús Fernández, 2001).
- Recorrido: iglesia de S. Gil Abad (20:45), D. Jaime, pl. J. Sinués, San Andrés, San Jorge, Refugio, Dormer, Pabostria, Deán, pl. San Bruno, pl. de La Seo, D. Jaime , M. Núñez, Libertad, Cuatro de Agosto, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:15*).
Cofradía de Jesús Camino del Calvario Procesión de las Tres Caídas
- Peana: Jesús en su Primera Caída (M. Reina, 2013).
- Pasos: La Caída del Señor (Arte Cristiano de Olot, 1941) y Jesús con la Cruz a Cuestas (Tomás Llovet, 1818).
- Recorrido: Basílica parr. Sta. Engracia (21:00), Costa, Isaac Peral, San Miguel, Cinco de Marzo, plaza Salamero, Iglesia de Santiago (Predicación de las Tres Caídas), pl. Salamero, Azoque, Casa Jiménez, paseo Independencia, pl. de Santa Engracia (00:35*).
Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena Procesión del Nazareno
- Pasos: Conversión de Santa María Magdalena (Francisco Liza Alarcón, 1991) y Jesús Nazareno (anónimo, s. XVII).
- Recorrido: parroquia de S. Miguel (21:15), San Miguel, Rufas, Coso, Cadena, Reconquista, Heroísmo, pl. Magdalena, Mayor, S. Vicente de Paúl, San Jorge, Méndez Nuñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
Martes Santo
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro Traslado
- Peana: Santo Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
- Recorrido: Hermandad del Refugio (20:15), Crespo de Agüero, Juana Francés, Madre Sacramento, Hernán Cortés, Canfranc, Bilbao, pl. Salamero, Teniente Coronel Valenzuela, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (23:15*)
Hermandad de Cristo Despojado de sus vestiduras y compasión de Nuestra Señora
- Vía Crucis
- Peana: Cruz (2017).
- Recorrido: Iglesia de San Juan de los Panetes (20:00), pl. del Pilar, Alfonso I, Santiago, D. Jaime, Mayor, S. Vicente de Paúl, pl. San Bruno, pl. de La Seo, pl. del Pilar, Salduba, Iglesia S. Juan de los Panetes (22:20*).
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís
- Vía Crucis
- Paso: Nuestra Sra. de los Ángeles en su Tristeza (Ángel L. Tejera, 2016) y Cristo del Honor y del Servicio (anónimo, s. XVII).
- Recorrido: Parr. de Jesús Maestro (20:00), avda. Puente del Pilar, José Oto, plaza Esperanza, José Oto, Paseo Longares, avda. Cataluña, Puente de Piedra, Mundir, pl. S. Bruno, Cuéllar, Dormer, pl. Santa Marta, Mayor, Espoz y Mina, pl. Sta. Cruz, pl. Ariño, S. Félix, Méndez Núñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:15*).
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora Procesión de las Lágrimas +
- Paso: Virgen de las Lágrimas (Esc. Murciana, s. XVIII).
- Recorrido: Iglesia del Colegio El Salvador (21:00), Padre Arrupe, Gonzalo Calamita, p.o Isabel la Católica, M. Lasala, Luis Vives, A. Piquer, Lasalle, Sta. Teresa, S. Juan de la Cruz, Latassa, avda. Goya, M. R. Anglada, Gran Vía, Lagasca, León XIII, M. Vedruna, S. Ignacio de Loyola, Isaac Peral, J. Costa, pl. Sta. Engracia, pl. España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:50*).
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía Vía Crucis Penitencial
- Peana: Cristo del Perdón.
- Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (21:00), avda. Goya, Arzobispo Doménech, Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacárregui, avda. Goya, J. Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Dr. Lozano Monzón, Juan Pablo Bonet, Vasconia, M. Marquina, Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (23:00*).
Real Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto
- Procesión Titular
- Pasos: Oración en el Huerto (Fco. Borja y F. Burriel, 1913) y María Sma. de la Confortación (M. Fernández Escobar, 2009).
- Peana: Jesús de la Oración (M. Martín Nieto, 2004).
- Recorrido: Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo (21:15), pl. del Portillo Conde Aranda, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*). Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica Vía Crucis Paso: Cristo Abrazado a la Cruz (D. Clavero Díaz, 1992). Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (21:30), Paseo María Agustín, Canfranc, Casa Jiménez, plaza Santa Engracia, Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Don Jaime, Estébanes, Ossau, San Félix, plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica
- Vía Crucis
- Paso: Cristo Abrazado a la Cruz (D. Clavero Díaz, 1992).
- Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (21:30), Paseo M.aAgustín, Canfranc, Casa Jiménez, plaza Santa Engracia, Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Don Jaime, Estébanes, Ossau, San Félix, plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
Miércoles Santo
Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto Procesión de las negaciones
- Paso: Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro (David Valenciano, 2017).
- Recorrido: Parroquia de San Lamberto (20:15), c.o del Pilón, Sergio López Saz, Fco. Rallo Lahoz, Manuel de Falla, Miguel Labordeta, avda. Madrid, Rotonda pl. de la Ciudadanía, avda. Madrid, Conde de Aranda, pl. del Portillo, Conde de Aranda, Cesar Augusto, Torrenueva, pl. San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:50*).
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores Procesión del Encuentro
- Paso: Virgen de los Dolores (Manuel José Calero, 1949).
- Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (21:00), Manifestación, Alfonso I, Méndez Núñez, D. Jaime, plaza Ariño, pl. Santa Cruz, Espoz y Mina, Mayor, Dormer, Cisne, Cuéllar, pl. La Seo, pl. del Pilar (Encuentro, 00:00), Santiago, D. Jaime, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (02:00*).
Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura, San Felipe y Santiago el Menor Procesión de María Santísima de la Amargura
- Paso: Virgen de la Amargura (anónimo, s. XIX).
- Recorrido: Parroquia de San Felipe (21:15), Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I, Méndez Núñez, Ossau, Estébanes, D. Jaime, Josefa Amar y Borbón, Isaac Peral, pl. Sta. Engracia, Casa Jiménez, M. Isábal, pl. del Carmen, Azoque, plaza Salamero, Tte. Cnel. Valenzuela, Coso, Alfonso I, Torrenueva, parroquia de San Felipe (00:45*).
Cofradía de Jesús Camino del Calvario Procesión del Encuentro
- Peana: Jesús en su Primera Caída (M. Reina, 2013).
- Pasos: La Caída del Señor (Arte Cristiano Olot, 1941) y Jesús con la Cruz a Cuestas (Tomás Llovet, 1818).
- Recorrido: Basílica parr. Sta. Engracia (21:30), Costa, pl. de los Sitios, Arq. Magdalena, Sta. Catalina, Coso, D. Jaime, Ossau, Méndez Núñez, Alfonso I, pl. del Pilar (Encuentro, 00:00), Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:30*).
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario Vía Crucis Parroquial
- Peana: Cristo de la Paz (Casabona y Marzal, 2003).
- Pasos: Virgen del Perdón (Salvador Madroñal, 2009) y Llegada de Jesús al Calvario (Tomás Llovet, 1828).
- Recorrido: Parr. de la Coronación de la Virgen (21:30), pl. Teodora Lamadrid, Mosén J. Bosqued, Laguna Azorín, Teodora Lamadrid, Pilar Aranda, Lope de Vega, Séneca, Reina Petronila, Perón, Muniesa, Antonio Leyva, Nobel, Pilar Aranda, Mosén J. Bosqued, Cetina, pl. Teodora Lamadrid, parr. de la Coronación de la Virgen.
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias
- Vía Crucis Penitencial
- Peana: Ecce Homo (anónimo, hacia 1500).
- Recorrido: Iglesia de Nuestra Señora de Altabás (21:30), Sobrarbe, Villacampa, Sixto Celorrio, M. Gracia, M. Lacruz, pl. del Rosario, Ibort, Sobrarbe, puente de Piedra, pl. de La Seo, Sepulcro, pl. S. Bruno, Arco del Deán, Pabostría, Mayor, Espoz y Mina, Alfonso I, Torrenueva, parroquia de S. Felipe (01:00*).
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre
- Vía Crucis
- Paso: Jesús de la Humildad (Paco Berlanga, 1994).
- Recorrido: Convento de las RR. MM. Agustinas de Sta. Mónica (21:30), Dr. Palomar, Pozo, Coso, San Agustín, J. Olleta, Barrioverde, Arcadas, Viola, Dr. Palomar, Convento de Santa Mónica. (23:30*).
Jueves Santo
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz
- Procesión Titular
- Pasos: La Elevación de la Cruz (R. Flecha Barrio, 19931998), Paso Insignia (R. Flecha Barrio, 1999).
- Recorrido: Real Maestranza de Caballería (11:00), Dormer, Cisne, Cuéllar, pl. de La Seo, pl. del Pilar, Alfonso I, Espoz y Mina, Santa Cruz, pl. Sta. Cruz, San Voto, pl. de Ariño, Don Jaime, pl. España, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (14:15*).
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís Procesión de las Llagas
- Pasos: Paso del Enclavamiento (A. Luis Tejera, 2026), Ntra. Sra. de los Ángeles en su tristeza (A. Luis Tejera, 2016) y Cristo del Honor y del Servicio (anónimo, s. XVII).
- Recorrido: Iglesia San Antonio Padua (11:00), Maestro Estremiana, Cuéllar, paseo Sagasta, León XIII, p.o Constitución, Escar, pl. de Los Sitios, Arquitecto Magdalena, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel.
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica
- Procesión Titular
- Pasos: Cristo Abrazado a la Cruz (D. Clavero Díaz, 1992) y la Santa Faz (Víctor Carazo, 2023-2024).
- Recorrido: Parr. de Ntra. Sra. del Carmen (11:00), p.o M.ª Agustín, C. Augusto, Valcarreres, Azoque, Tte. Cnel. Valenzuela, Alfonso I, Cuatro de Agosto, Del Pino, M. Núñez, Refugio, Cisne, Dormer, plaza de La Seo, D. Jaime, M. Núñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel.
Cofradía de la Coronación de Espinas
- Vía Crucis / Procesión Titular
- Paso: Coronación de Espinas (Fco. Borja, 1903).
- Peana: Busto Coronado de Espinas (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781).
- Recorrido: Iglesia de San Felipe (12:00), Fuenclara, Alfonso I, pl. del Justicia, Manifestación, Espoz y Mina, D. Jaime, S. Jorge, S. Vicente Paúl, Mayor, D. Jaime, Catedral del Salvador (La Seo) (15:00*).
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
- Procesión Titular
- Pasos: Santa Cena (J. A. Navarro Arteaga, 2014-2017).
- Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (17:45) avda. Goya, p.o Sagasta, León XIII, p.o Constitución, Escar, pl. de Los Sitios, Arq. Magdalena, Sta. Catalina, Coso, E. Blasco, S. Andrés, San Jorge, Don Jaime, pl. de La Seo, Cuellar, Cisne, Dormer, Refugio, San Jorge, S. Andrés, Eusebio Blasco, Coso, Blancas, San Miguel, S. Ignacio de Loyola, p.o Damas, p.o Sagasta, avda. Goya, parr. de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (00:00*).
Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios Procesión del Prendimiento del Señor
- Pasos: El Beso de Judas (José Alegre, 1847), Virgen de los Dolores (C. Palao, 1990) y Jesús Cautivo (Mario Zambrano Pareja, 2013).
- Recorrido: Iglesia de Sto. Tomás de Aquino (18:00), avda. de César Augusto, Alfonso I, M. Núñez, Estébanes, Espoz y Mina, Mayor, Dormer, Cisne, Cuéllar, plaza de La Seo, Don Jaime, Espoz y Mina, Alfonso I, plaza del Pilar, Salduba, Murallas Romanas, Manifestación, plaza del Justicia, Manifestación, avda. de C. Augusto, Iglesia de Sto. Tomás de Aquino (22:00*). Hermandad de Cristo Despojado de sus vestiduras y compasión de Nuestra Señora Procesión Titular Paso: Cristo Despojado (Talleres Arte Cristiano de Madrid, 2008). Iglesia San Juan de los Panetes (18:30), pl. C. Augusto, Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, pl. de La Seo, pl. San Bruno, Sepulcro, S. Vicente de Paúl, S. Jorge, D. Jaime, Coso, pl. España, Alfonso I, pl. del Pilar, San Juan de los Panetes (21:45*).
Real Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto
- Procesión Peana: Jesús de la Oración (M. Martín Nieto, 2004).
- Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (19:00), Manifestación, C. Augusto, Tte. Cnel. Valenzuela, Azoque, pl. del Carmen, C. Jiménez, p.o de la Independencia, pl. de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Santa Isabel de Portugal.
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo Procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza
- Paso: Virgen de la Esperanza (Jorge Albareda, 1981).
- Peana: Cristo del Amor (anónimo, h. 1930).
- Recorrido: Colegio de los PP. Agustinos (19:45), avda. de las Torres, Pedro María Ric, San Vicente Mártir, Madre Vedruna, pl. San Sebastián, S. Ignacio de Loyola, D. Hernando de Aragón, pl. Santa Engracia (Predicación), Costa, Isaac Peral, San Miguel, p.o Independencia, plaza de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (22:15*).
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Sra. del Rosario en sus misterios dolorosos o del Silencio
- Procesión del Silencio
- Pasos: Ntro. Padre Jesús de la Agonía (anónimo, s. XVIII) y Virgen Blanca (Jacinto Higueras Cátedra, 1953).
- Recorrido: Iglesia de San Pablo (19:45), S. Pablo, avda. César. Augusto, Alfonso I, pl. del Pilar, pl. de La Seo, Sepulcro, pl. S. Bruno (Acto del Silencio 21:30), Sepulcro, pl. de La Seo, D. Jaime, pl. España, avda. C. Augusto, S. Pablo, pl. San Pablo, Iglesia de San Pablo (23:15*).
Cofradía de la Coronación de Espinas
- Procesión
- Paso: Coronación de Espinas (Fco. Borja, 1903).
- Peana: Busto Coronado de Espinas (Manuel Guiral, Pedro Fuertes, 1781).
- Recorrido: Catedral del Salvador La Seo (20:00), D. Jaime, pl. de La Seo, Iglesia de Sta. Isabel (22:00*).
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora Procesión del Descendimiento
- Pasos: El Descendimiento (José Alegre, 1848) y Virgen de las Lágrimas (Escuela Murciana, s. XVIII).
- Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (20:00), Manifestación, Espoz y Mina, Don Jaime, pl. de La Seo, Cuéllar, Dormer, Mayor, S. Vicente de Paúl, D. Juan de Aragón, Martín Carrillo, pl. Magdalena, Coso, San Jorge, Don Jaime, pl. España, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (23:40*).
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario
- Procesión Titular
- Pasos: Llegada de Jesús al Calvario (Tomás Llovet, 1828) y Virgen del Perdón (Salvador Madroñal, 2009).
- Peana: Cristo de la Paz (Casabona y Marzal, 2003).
- Recorrido: Parroquia de la Coronación de la Virgen (21:15), pl. de Teodora Lamadrid, Cetina, Mosén José Bosqued, Pilar Aranda, Nobel, Vía Hispanidad, avda. de Madrid, Portillo, Conde Aranda, avda. C. Augusto, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:45*).
Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Sr. Atado a la Columna y de Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor
- Procesión Titular
- Peana: Cristo Atado a la Columna (hacia 1600).
- Pasos: Jesús es condenado a los azotes (Manuel Martín Nieto, 2019), La Flagelación (J.A. Hernández Navarro, 1998), El Señor Atado a la Columna (José Bueno, 1949) y Nuestra Señora de la Fraternidad (P. García Borrego, 1950).
- Recorrido: Iglesia de Santiago (21:30), avda. C. Augusto, Albareda, Bilbao, M. Isábal, pl. del Carmen, Azoque, Salamero, Cinco de Marzo, p.o Independencia, pl. España, Alfonso I, pl. del Pilar, Alfonso I, Méndez Núñez, Refugio, Dormer, pl. de La Seo, D. Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Santa Isabel (02:oo*).
Viernes Santo
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro
- Procesión Titular
- Peana: Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
- Paso: La Piedad (Antonio Palao, 1871).
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (00:00), Manifestación, Alfonso I, pl. España, D. Jaime, pl. de La Seo, Sepulcro, pl. S. Bruno, Sepulcro, Iglesia San Nicolás (03:15*).
- Vía Crucis
- Peana: Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
- Recorrido: Iglesia San Nicolás (03:30), D. Teobaldo, pl. Magdalena, M. Carrillo, pl. de Asso, Don Juan de Aragón, Cedro, pl. Sta. Marta, Dormer, Arco del Deán, pl. S. Bruno, Sepulcro, pl. San Nicolás (05:30*).
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista Procesión de las Siete Palabras
- Peana: Cristo de las 7 Palabras (Taller de Jesús Fernández, 2001).
- Pasos: Tercera Palabra (Félix Burriel Marín, 1948), Quinta Palabra (Francisco Liza Alarcón, 1989), Cristo de la Expiración (Manuel Miñarro, 2014).
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (12:00), Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, D. Jaime, pl. España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (15:50*).
Muy ilustre, antiquísima y Real Hermandad de la precocísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia
- Cofradías que se incorporan procesionalmente: Humildad (16:30 Convento de Sta. Mónica), Prendimiento (17:00 Sto. Tomás de Aquino), Negaciones (17:15 San Pablo), Esclavas (17:15 San Pablo), Silencio (17:15 San Pablo), Despojado (17:45 S. Juan de los Panetes), Ecce Homo y Humillación (18:15 San Felipe), Piedad (18:15 S. Nicolás).
- Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (18:00), pl. del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba, pl. del Pilar (lado de antiguos Juzgados, accediendo a la plaza por la c/ Jardiel), pl. de La Seo, pl. San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, pl. de Los Sitios, Costa, pl. Sta. Engracia, po. de la Independencia, Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, po de la Independencia, pl. España, Coso, D. Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, pl. del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel.
- Cofradías que continúan recorrido hasta su sede a la finalización de la procesión del Santo Entierro: Prendimiento, Humildad, Columna, Ecce Homo, Humillación, Nazareno, Calvario, Despojado, Silencio y Esclavas.
Sábado Santo
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores Procesión de la Soledad
- Peana: Madre de la Divina Gracia (M. Ángel Domínguez Velázquez, 2021).
- Recorrido: Iglesia de San Felipe (00:00 o media hora después de la finalización del Santo Entierro), Gil Berges, Candalija, Alfonso I, Cuatro de Agosto, Blasón Aragonés, pl. Sas, Del Pino, Méndez Núñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Santa Isabel (01:30*).
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores Procesión de la Soledad
- Paso: Virgen de la Soledad (Carlos Palao, finales del s. XIX).
- Recorrido: Iglesia de San Pablo (11:00), S. Pablo, Torrenueva, avda. C. Augusto, Manifestación, plaza del Justicia, (Acto ante el Smo. Cristo de la Cama), Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, pl. de La Seo, Sepulcro, plaza San Nicolás (Acto de la Soledad), Sepulcro, pl. de La Seo, Don Jaime, Espoz y Mina, Manifestación, avda. C. Augusto, Torrenueva, avda. César Augusto, San Pablo, Iglesia de San Pablo. Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo Vigilia Pascual Iglesia Sta. Isabel (21:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Vigilia Pascual en el interior de la Basílica), pl. del Pilar, pl. de La Seo (00:30*).
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo
- Vigilia Pascual
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (21:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Vigilia Pascual en el interior de la Basílica), pl. del Pilar, pl. de La Seo (00:30*).
Domingo de Resurrección
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo Procesión del Encuentro Glorioso
- Pasos: Cristo Resucitado (J. Albareda Agüeras, 1978) y Ntra. Sra. de la Esperanza (J. Albareda Agüeras, 1981).
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (11:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Encuentro Glorioso), Don Jaime, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, plaza de Los Sitios, Escar, p.o de La Constitución, San Ignacio de Loyola, P. María Ric, avda. de las Torres, Colegio PP. Agustinos (14:15*).
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