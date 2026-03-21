Con más de 60.000 seguidores en Instagram, la marca de ropa Voladora se ha consolidado como una de las más reconocidas tanto en redes sociales como entre los zaragozanos, que no dudan en hacer largas colas para entrar a sus pop-ups y hacerse con alguno de sus best sellers.

Al frente del proyecto están María y Nuria, una maña y una valenciana que han sabido conectar con toda una generación. La marca nació a raíz de un proyecto universitario y, desde entonces, no han dejado de crecer, vender y diseñar prendas pensadas para chicas "voladoras" con personalidad propia. "Todo surge en 2019, cuando estudiábamos la carrera de emprendimiento. Uno de los proyectos que surgió fue hacer una marca de ropa".

En ese momento lo que marcaba la tendencia eran los polares, en concreto se puso de moda los que tenían la bandera de España. "Dijimos vamos a hacer polares con la bandera de España, que es lo que se vendía en ese momento", confiesan. "Lo hicimos y desde el minuto uno, sorprendentemente, fue bastante bien".

Voladora, la marca de ropa que arrasa en sus Pop-Up de Zaragoza: "Teníamos que reponer todos los días" / LAURA TRIVES / EPA

Un año después llegó la pandemia del covid-19 y aunque no podían vender les ayudo a crecer en el ámbito de las redes sociales. "Fue como el boom de las marcas online en ese momento".

Dos amigas, una marca

Entre las cuestiones que tienes que tener en cuenta a la hora de crear una marca, una de las más importantes es elegir un nombre que enganche, que se recuerde y que sea pegadizo. Y fue precisamente en ese momento de debate cuando surgió la idea: “Nuestra canción, como amigas, era Niña voladora, de Juanito Makandé”. En ese instante, casi sin buscarlo, encontraron el nombre perfecto para su marca: Voladora.

Pero más allá del nombre —que ya de por sí transmite identidad, frescura y un punto emocional—, lo que realmente marca la diferencia es todo lo que hay detrás. "La gente agradece que seamos tan cercanas con ellos". Esto se nota mucho en las pop-up.

Voladora, la marca de ropa que arrasa en sus Pop-Up de Zaragoza: "Teníamos que reponer todos los días" / LAURA TRIVES / EPA

"Por ejemplo, cuando hacemos cosas o pop-ups en Zaragoza, lo sentimos muy de aquí, soy de Valencia, pero ya me siento maña". Dice entre risas Nuria "Lo sentimos muy de aquí, cómo nos corresponde la gente". Las últimas pop-up que hicieron en la capital aragonesa fueron una locura. "La cola daba la vuelta a la plaza", confiesa que tenían que reponer todos los días ropa porque se quedaban sin sudaderas.

Pop-Up hasta el domingo 22

Los pop-ups son tiendas temporales que montan las marcas —especialmente aquellas que venden únicamente online— en un lugar concreto durante un tiempo limitado. En este caso, Voladora estará en la Calle de los Hermanos Argensola número 2 hasta el domingo 22 a las 20:00, con últimas unidades de sudaderas, promociones como 3x2 en camisetas y precios que van desde los 10 hasta los 55 euros.

“Los pop-ups son una forma de que la gente pueda ver la ropa, conocer nuestra calidad y, además, de estar más cerca de quienes vienen. Como no tenemos tienda física, es una manera de tenerla durante unos días”, explican.

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Ambas destacan también el vínculo que crean con sus clientas, hasta el punto de reconocer a muchas de ellas: “A nosotras nos va la fiesta, en el sentido de que nos encanta que venga la gente, hablar con ellas y reconocer a personas que han estado cinco veces en los pop-ups”.