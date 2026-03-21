Zaragoza licita la reforma del quiosco de la Aljafería para reactivar La Almozara

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará en los próximos días el proceso de contratación del proyecto de reforma del quiosco del parque de la Aljafería, una actuación que permitirá recuperar este espacio al aire libre del distrito de La Almozara.

El presupuesto base de licitación asciende a 249.880,25 euros y los pliegos se publicarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que abrirá un plazo de 20 días naturales para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

Según han informado desde el consistorio en una nota de prensa, el proyecto responde a una “demanda histórica” del vecindario y plantea la recuperación de un equipamiento construido en 1992 que fue precintado tras presentar un avanzado estado de deterioro.

De hecho, su situación obligó a demoler los elementos dañados y a conservar solo la plataforma del escenario y las cimentaciones.

“Contemporáneo, ligero y abierto”

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado este sábado que la actuación supone “mucho más que una intervención arquitectónica”, al tratarse de “una apuesta por recuperar un espacio de encuentro, cultura y convivencia” para el barrio.

La intervención se centra en la construcción de una nueva estructura y cubierta con un diseño “contemporáneo, ligero y abierto”, que busca integrarse en el entorno natural del parque mediante materiales, formas y una disposición de pilares que evocan “elementos orgánicos”.

El proyecto permitirá acoger distintos usos, desde actividades culturales de pequeño formato bajo cubierta hasta eventos de mayor escala en la explanada contigua, de tal forma que se mejorará la visibilidad y se eliminarán obstáculos para favorecer la versatilidad del espacio.

El diseño incorpora además referencias al Palacio de la Aljafería, sobre todo en la cubierta, inspirada en los casetones del Salón del Trono, reinterpretados con un lenguaje actual mediante geometrías y juegos de luz.

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Asimismo, la propuesta incluye criterios de sostenibilidad, como la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo energético y un sistema de recogida de aguas pluviales que canalizará el agua hacia el estanque del entorno.