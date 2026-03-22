2x1 inmobiliario en Zaragoza: se vende un espectacular complejo de dos viviendas con piscina por menos de 450.000 euros

La vivienda es el principal problema de los españoles que se ven obligados a gastar cada vez más dinero para acceder a una ya sea vía compra o alquiler. El precio de las casas, apartamentos y pisos no para de subir en las grandes ciudades de España por lo que encontrar una buena oferta para convertirse en propietario es casi misión imposible.

Zaragoza tampoco se libra de un 'boom' inmobiliario que parece no tener techo. El alto precio de la vivienda en la capital aragonesa ha provocado un éxodo de vecinos hacia localidades del área metropolitana, que han multiplicado su población en las últimas dos décadas. Utebo, Cuarte de Huerva, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro han llamado la atención de los zaragozanos que han encontrado buenas promociones inmobiliarias a precios más económicos con unas conexiones buenas con el centro de la ciudad.

El área metropolitana de Zaragoza cuenta con barrios rurales que también han logrado llamar la atención de muchos vecinos por su tranquilidad y cercanía. La Cartuja, Garrapinillos, Casetas o Montañana tienen un parque mobiliario muy diferente a la capital aragonesa donde predominan los chalets y los unifamiliares a precios inferiores a pisos de nueva creación de barrios como Arcosur, Miralbueno o Parque Venecia.

"Un estilo de vida exclusivo"

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado una curiosa y gran oportunidad en un barrio rural de Zaragoza como Garrapinillos. Se vende un espectacular complejo de dos casas independientes en una parcela rústica con 1.000 metros cuadrados con piscina por 445.600 euros. "Esta propiedad ofrece un estilo de vida exclusivo que se puede disfrutar en cualquier época del año por sus amplios espacios tanto interiores como exteriores", describe la publicación sobre la impresionante casa en Garrapinillos.

La casa a la venta en Garrapinillos / TUCASA.COM

Antes de enumerar todas las características de las dos viviendas independientes, el exterior compartido cuenta con una hermosa piscina rodeada de un área verde, una pista de baloncesto, columpios para los más pequeños de la casa, una zona de barbacoa y también una cochera cubierta.

La casa principal tiene 120 metros cuadrados distribuidos en dos alturas con tres amplias habitaciones, un salón comedor muy amplio y dos baños completos. La habitación principal se encuentra en la planta superior y tiene un baño completo en suite. El salón-comedor es luminoso y acogedor con una chimenea de leña y unas grandes vistas de la piscina desde el porche. Por último, la cocina está completamente equipada con mesa para comer y también vistas hacia el jardín.

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Salón de la casa a la venta en Garrapinillos / TUCASA.COM

Por otro lado, la segunda casa es un poco más pequeña, pero tiene un tamaño muy considerable de 82 metros cuadrados cuya electricidad se consigue a través de placas solares. Esta vivienda tiene dos amplias habitaciones, una principal con cama de matrimonio y armario y la segunda con dos camas individuales, armario y escritorio. Mientras, también tiene un salón, un baño completo y otra cocina amplia con mesa para comer.