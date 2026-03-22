Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: "Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia"

"Parece que es un tópico, pero de verdad que no. Silvia era una persona encantadora. Estamos chafados, es tan injusto". Habla Aurora Sáchez, gerente de la asociación de comerciantes Yo Compro en Las Fuentes, una entidad a la que pertenecía Silvia, la mujer asesinada este sábado a tiros por su expareja en plena calle, a las puertas se su peluquería en la calle Cardenal Cisneros. "Era una mujer fuerte que había apostado por rehacer su vida. Estaba en un momento en el que buscaba tranquilidad, no quería barullo y mira. Todavía me da más rabia. Que un cobarde que encima después se pega un tiro se levante por la mañana y decida acabar con tu vida... Estoy muy enfadada", relata Sáchez.

Dentro de la asociación, Silvia era una de las personas más activas. Cuenta Sáchez que participaba en todas las campañas promocionales y que ayudaba en todo lo que podía. "Llevaba como un año dentro de la asociación", añade. Ayer por la mañana mañana, cuando en el barrio comenzó a correrse la voz sobre lo sucedido, Aurora le escribió a Silvia para asegurarse de que estaba bien. "La he llamado varias veces y le he escrito. Como respondía, así que le he puesto un mensaje de que ya iba para allá. Y cuando he llegado pues he descubierto que era ella", relata muy apenada la gerente de la asociación de comerciantes.

En el barrio, dice, no la van a olvidar. Ayer se convocó un minuto de silencio y la asociación Yo Compro en Las Fuentes ha hecho lo propio para mañana lunes a las 14.00 horas en la calle Gascón y Marín, 4, en su memoria. Y en los próximos días van a colocar un poema en los escaparates de los comercios adheridos a la asociación en recuerdo de Silvia. "No podemos olvidarla. Es muy fuerte esto que ha pasado, es injusto", añade.

"Deja dos hijos"

Sobre su persona, Sáchez relata que Silvia era una mujer "fuerte" y en la peluquería cuidaba mucho a sus clientes. "La primera vez que fui me quedé sorprendida. Era muy buena y se lo dije. Le pregunté que por qué no contrataba a más gente porque le iba a ir bien y me respondió que estaba en otra época, que no quería jaleo. Quería poder atender a sus clientes y que se sintieran relajados durante ese rato. Era muy buena profesional", explica.

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Silvia, cuenta Sáchez, tenía novio en la actualidad y había conseguido rehacer su vida después de una relación tortuosa con un hombre que acabado siendo un asesino, su asesino. "Deja dos hijos. Ya nos hemos puesto en contacto con la familia para ayudarles en todo lo que podamos. Vamos a estar todos detrás", dice.