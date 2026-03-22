Aviso por obras en Zaragoza: el ayuntamiento renovará el firme de una importante calle del Casco antes de Semana Santa
La actuación, ejecutada por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, conllevará el fresado del pavimento, su reposición y la aplicación posterior de un tratamiento superficial para recuperar la forma estética que tiene actualmente y que sea más duradero
El Ayuntamiento de Zaragoza emprende, a partir de este lunes 23 de marzo, la renovación del firme de toda la calle de Espoz y Mina, en el corazón del Casco Histórico de la ciudad. La actuación, con una inversión aproximada de 75.000 euros, va a ser ejecutada por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, que realizará el fresado del pavimento, su reposición y la aplicación posterior de un tratamiento superficial para recuperar la forma estética que tiene actualmente y que sea más duradero. La obra, que se extenderá a lo largo de toda la semana hasta su finalización el viernes 27 de marzo, se realiza de forma previa a la Semana Santa.
Esta acción supone que de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas, se cortará la vía al paso del tráfico rodado, si bien se ha coordinado los trabajos con el Hotel Sauce y los badenes afectados para el acceso por las plazas de Ariño y de Santa Cruz, y la salida por la plaza de Santa Cruz y de San Félix mediante señalistas.
Además, deberá cortarse la calle de Santa Isabel, desde calle Loscos, y la entrada a la calle de Manifestación, desde la calle Alfonso, situación que también se ha informado a los badenes de ambas calles, a los Hoteles Inca, San Valero, Catalonia y Río Arga, y a los badenes de las calles Convertidos, Virgen y Danzas, para que conozcan que el acceso en ese horario únicamente se podrá realizar por Murallas Romanas. El tramo de Manifestación entre Loscos y Alfonso quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para la reserva de hotel mediante señalistas.
En cuanto el avance de la obra lo permita, se abrirá el circuito de Santa Isabel, San Braulio, Espoz y Mina y Manifestación. Fuera del horario de trabajo se restablecerá la circulación habitual, señalizando las irregularidades del firme. No obstante, quedará prohibido el estacionamiento del 23 al 27 de marzo en Espoz y Mina, en el tramo de Santa Isabel entre Loscos y Alfonso, y en la Calle San Braulio.
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