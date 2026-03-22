Aviso por obras en Zaragoza: el ayuntamiento renovará el firme de una importante calle del Casco antes de Semana Santa

El Ayuntamiento de Zaragoza emprende, a partir de este lunes 23 de marzo, la renovación del firme de toda la calle de Espoz y Mina, en el corazón del Casco Histórico de la ciudad. La actuación, con una inversión aproximada de 75.000 euros, va a ser ejecutada por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, que realizará el fresado del pavimento, su reposición y la aplicación posterior de un tratamiento superficial para recuperar la forma estética que tiene actualmente y que sea más duradero. La obra, que se extenderá a lo largo de toda la semana hasta su finalización el viernes 27 de marzo, se realiza de forma previa a la Semana Santa.

Esta acción supone que de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas, se cortará la vía al paso del tráfico rodado, si bien se ha coordinado los trabajos con el Hotel Sauce y los badenes afectados para el acceso por las plazas de Ariño y de Santa Cruz, y la salida por la plaza de Santa Cruz y de San Félix mediante señalistas.

Además, deberá cortarse la calle de Santa Isabel, desde calle Loscos, y la entrada a la calle de Manifestación, desde la calle Alfonso, situación que también se ha informado a los badenes de ambas calles, a los Hoteles Inca, San Valero, Catalonia y Río Arga, y a los badenes de las calles Convertidos, Virgen y Danzas, para que conozcan que el acceso en ese horario únicamente se podrá realizar por Murallas Romanas. El tramo de Manifestación entre Loscos y Alfonso quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para la reserva de hotel mediante señalistas.

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En cuanto el avance de la obra lo permita, se abrirá el circuito de Santa Isabel, San Braulio, Espoz y Mina y Manifestación. Fuera del horario de trabajo se restablecerá la circulación habitual, señalizando las irregularidades del firme. No obstante, quedará prohibido el estacionamiento del 23 al 27 de marzo en Espoz y Mina, en el tramo de Santa Isabel entre Loscos y Alfonso, y en la Calle San Braulio.