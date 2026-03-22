El barrio de La Almozara alza la voz: "Estamos hartos del abandono"

Mientras que por el centro de la capital aragonesa la plataforma Zaragoza no se vende gritaban en contra del "modelo especulativo" y la "ciudad del espectáculo" de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el barrio de La Almozara alzaban la voz para decir basta y denunciar el "abandono" que, dicen, sufren desde el Gobierno municipal.

La soleada jornada de domingo ha concentrado por la mañana dos protestas en las que los vecinos coincidían en algunas de sus exigencias: mejoras para los barrios de la capital. En el caso de La Almozara, convocados por las asociaciones Ebro de la Almozara y La Aljafería, exigían un parque equipado con piscinas municipales -cuya licitación está en marcha-, un carril bici más seguro que el actual o la apertura del centro sanitario hasta las 20.00 horas y, eso sí, dotado con más medios y personal sanitario.

La protesta, que ha comenzado en el centro cívico, ha recorrido las principales calles de este distrito donde denuncian la plaga de ratas que desde hace meses sufren los vecinos y la suciedad que causan las palomas, por lo que han exigido un refuerzo en los planes de limpieza. También reclaman una modernización del mobiliario público o un mejor mantenimiento de las zonas verdes.

Protesta de los vecinos de La Almozara, en Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Apoyados por una pancarta gigante en la que podía leer 'Pichones, nos debes 10 millones', los vecinos han instado al ayuntamiento a que "reclame y recupere" los más de diez millones que, recuerdan, debe el Tiro Pichón al consistorio zaragozano.

Una retahíla de exigencias que podían verse en los carteles que portaban los vecinos encabezados por una gran pancarta con el lema 'Hartos del abandono municipal en la Almozara'.

El concejal socialista Guillermo Ortiz, también presidente de la Junta de Distrito de La Almozara, ha asegurado en representación del barrio que están "hartos de que Natalia Chueca no se fije en el barrio, no haga inversiones y nos abandone".