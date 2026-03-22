Las calles vuelven a gritar "Zaragoza no se vende" en una nueva manifestación "contra un modelo de ciudad espectáculo"
La plataforma ha convocado, un año después de la primera, una marcha que ha congregado en la glorieta Sasera a cientos de personas
La plataforma Zaragoza no se vende, que agrupa a más de 70 entidades y colectivos de la sociedad civil maña, ha vuelto a salir a las calles este domingo para protestar contra el modelo de ciudad del Gobierno municipal del PP. La marcha ha partido a las 12.00 horas de la glorieta Sasera para discurrir por el paseo Indpendencia y la calle Alfonso I hasta la plaza del Pilar.
Entre otras cuestiones, la premisa este año es la exigencia al ayuntamiento de "un modelo de ciudad que no olvide el cuidado de las personas" y que no imposibilite "el acceso a la vivienda". "Cierran los servicios de juventud, penalizan el deporte escolar y de base y nos excluyen del espacio público para beneficio de las manos privadas", explicaban desde la plataforma en la convocatoria de esta manifestación. El año pasado por estas mismas fechas, en la primera marcha convocada por Zaragoza no se vende, fueron miles las personas que participaron en la protesta recorriendo el centro de la capital aragonesa.
"No queremos un modelo de ciudad espectáculo que dificulta el funcionamiento de comparsas de cabezudos, cierra espacios culturales y de cooperación autogestionados o bloquea la celebración de actividades en ellos en favor de grandes eventos, de intereses de grandes negocios empresariales y de absurdos chiringuitos de luces y sonidos. Otra ciudad es posible", proclaman desde la plataforma. "Queremos una ciudad donde las zaragozanas y los zaragozanos decidamos el modelo de ciudad que necesitamos y no seamos víctimas de la especulación", añaden.
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