¿Cuánto cuesta morirse? Así quedan las nuevas tarifas en Zaragoza

La funeraria La Palomica, como la copla jotera popularizada por el Pastor de Andorra, es una de las empresas familiares ha levantado la voz ante el supuesto «monopolio» que el grupo Mémora ha introducido en el cementerio de Torrero tras obtener la concesión administrativa para la explotación del complejo funerario. La empresa, creada en Zaragoza en 2017 por Sergio Nuez y Noemí Bragado sigue acompañando a sus clientes en el recinto, pero han perdido funciones esenciales y se han visto obligados a asumir el aumento de las tarifas de la concesionaria «para seguir ofreciendo a los clientes lo que necesitan». En este momento calculan que el precio de un servicio funerario básico completo en la ciudad oscila entre los 3.500 y 4.500 euros. «No ha sido fácil crecer desde cero y más en Zaragoza ya que hay muchas funerarias», destacan sobre el ecosistema de la ciudad.

El conflicto con Mémora ha vivido un nuevo episodio esta semana tras el anuncio por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de que han acordado con la firma catalana eliminar el precio por el uso de la sala de ceremonias a partir de las 18.00 horas y congelar el precio por utilizar el espacio reservado a las despedidas. Un cambio que no modifica el elemento sustancial del enfrentamiento al considerar que a partir de esa hora las reservas de esa sala son «mínimas».

Las empresas familiares de Zaragoza inciden en que la llegada de Mémora ha supuesto incrementos de precios en partidas como «la movilidad de los difuntos, los velatorios o el uso de las capillas de ceremonias». Con todo, firmas con la de La Palomica han seguido trabajando en el recinto al ser este el único tanatorio público de la ciudad. «Hay que aclarar que con la llegada de la concesión del grupo Mémora al complejo, nos han facilitado algunos puntos de trabajo para poder realizar la manipulación de flores en las zonas comunes y de los difuntos, pero si queremos acondicionar a un fallecido tiene que ser fuera del complejo ya que en el complejo si se acondiciona un fallecido en el recinto lo tienen que hacer sus trabajadores, de ahí el incremento de precios», detallan.

Esto está haciendo que cada funeraria esté tratando de adaptar sus servicios a las nuevas condiciones para poder mantener sus clientes. «Para nosotros lo más importante es ayudar a cada familia que lo necesita ya que somos una funeraria familiar y cercana», explican desde la gerencia ante la nueva situación a la que se ven abocados a pesar de los intentos de mediación del Ayuntamiento de Zaragoza.

En este momento el catálogo de precios para 2026 refleja que para un funeral estándar debe requerir el uso de una sala velatorio de 24 horas, la cual tiene un precio de 478 euros. A esto se deben añadir los gastos operativos obligatorios, como el personal de recepción y movilidad del difunto, que cuesta 248 euros y cubre la custodia y el traslado dentro de las instalaciones , así como la revisión y custodia sanitaria, valorada en 96 euros. También es fundamental la preparación y presentación estética del fallecido por personal habilitado, que supone un coste de 217 euros aunque esta partida puede ser realizada por la funeraria que cada familia elija si tiene capacidad.

Los propietarios de la funeraria La Palomica en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Para la despedida, el uso de la sala de ceremonias tiene una tarifa de 175 euros, con distintos suplementos según el celebrante. Finalmente, el servicio de cremación estándar, que ya incluye el estuche homologado para las cenizas y los derechos de incineración, asciende a 571 euros. Sumando todos estos conceptos indispensables los ingresos para Mémora por cada servicio rondan los 1.900 euros. En este montante no se incluye el precio del féretro ni otros elementos externos como flores o esquelas, que son gestionadas por cada una de las empresas que trabajan en Torrero.

En todo caso, el coste de morir en Zaragoza puede variar si se opta por nuevos complementos. Por ejemplo, la elección de una sala velatorio Premium elevaría el coste a 839 euros. Otros añadidos habituales por los que está apostando la firma concesionaria son dotar a las ceremonias de un servicio musical con un intérprete por 169 euros o la contratación de una ceremonia personalizada por 236 euros.

En este momento, una vez adaptadas las tarifas por la mediación municipal, los funerarios que están fuera de la gestión de Torrero siguen pidiendo puntos de acercamiento con la nueva concesionaria. Especialmente lamentan que al ser la única instalación pública de Zaragoza el no poder desempeñar labores de tanatopraxia en su interior implica perder una parte fundamental de su labor de servicio a las familias. «Nos están quitando el trabajo, pasamos de ser funerarias a ser transportistas», indican desde la portavocía de las treinta firmas familiares que han llevado el conflicto ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA).

Una opinión parecida a la que esgrime un proyecto empresarial como el de La Palomica, que también gestionan el tanatorio Virgen del Pilar. «No entendemos cómo no podemos acondicionar los difuntos nosotros mismos en las instalaciones del complejo siendo un tanatorio municipal y teniendo licencia de actividad del Ayuntamiento de Zaragoza para poder operar», señalan al evidenciar que en su empresa hacen muchas repatriaciones por lo que la labor de embalsamamiento es fundamental.