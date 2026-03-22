'The Ninja Games', el salón interactivo que lleva un videojuego a la vida real en Zaragoza: "Saca lo mejor y lo peor de cada persona"

Los nuevos locales abren poco a poco en Zaragoza, innovando cada vez más y adaptándose a las nuevas tendencias de ocio en la ciudad. En muchos casos buscan diferenciarse de lo típico y traer algo nuevo y único que poca gente haya experimentado o visto, como un local que ha abierto hace pocas semanas en una de las zonas más concurridas de la capital aragonesa.

Se trata ni más ni menos que The Ninja Games, una sala que se traslada a la península por primera vez, ya que sólo se podía encontrar sus tres locales en las Islas Canarias, más concretamente en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote. Un espacio pensado para todas las edades, donde la diversión y el entretenimiento se convierten en los protagonistas, con un condimento añadido como lo es el esfuerzo físico.

Uno de sus cofundadores, Enetz Olasagasti, explica la dinámica de esta actividad creada para pasar un rato entretenido con amigos, compañeros de trabajo o familiares. "Son pequeñas pruebas físicas que dan una vuelta de tuerca a 'El Suelo es Lava' de toda la vida. Son cortas e intensas y te obligan a pensar y a sudar", explica a este diario, en lo que según tienen entendido él y su socio, son el primer negocio de este estilo en Zaragoza capital.

Enetz Olasagasti, cofundador de 'The Ninja Games', nueva franquicia de ocio que llega a Zaragoza / JOSEMA MOLINA

¿En qué consisten estos retos? Pues primero de todo es una actividad pensada para grupos de dos a seis personas a los que se le meten en una sala llena de baldosas led que cambian de color constantemente. Cuando se inicia la partida (que suele durar de uno a dos minutos cada una), algunas de ellas se colorean de azul y morado, claro indicador de que dan puntos al contador del equipo, algo que sólo se consigue tocándolas o pisándolas. La dificultad está en que cada ciertos segundos se tornan de color rojo y si por error se tocan en este instante, se pierde una vida. El equipo tiene un total de cinco vidas por pantalla.

Un videojuego en primera persona

"Somos los primeros que ofrecemos esto, al menos aquí en Zaragoza. Algo que sea tan tecnológico, esa forma de conjugar tanto videojuegos retro como con actividad física", apunta Olasagasti, quien junto a su amigo han logrado abrir cuatro franquicias en el país en solamente dos años, con esta última apertura el pasado 28 de febrero en la avenida Cesáreo Alierta 9, reafirmando que todo negocio que comience y dé buenos frutos en las islas tiene "una evolución natural" hacia la Península Ibérica.

Retomando el concepto de The Ninja Games, las puntuaciones que los jugadores logren obtener a lo largo de la sesión no es en vano, sino que se registran directamente en un ranking compartido con los otros tres locales del archipiélago para competir por ser el mejor. "Crea un pique entre todos los locales que tenemos y entre las personas. Sacan lo mejor y lo peor de cada uno, he trabajado un año entero en Canarias y he escuchado de todo", reitera el cofundador.

Y no es para menos, ya que quienes logren las puntuaciones más altas a lo largo de una temporada se llevarán un premio sorpresa cortesía de la empresa.

Precios y tipos de sesiones

En cuanto a los precios estándar, Ninja Games ofrece una opción accesible y flexible para pequeños grupos. El coste por participante se ajusta según su tamaño, partiendo de 25 euros por persona para parejas y descendiendo progresivamente hasta los 16 euros si se completa el cupo máximo de seis. Esta estructura permite que la experiencia sea más económica cuanto mayor sea el número de jugadores, manteniendo siempre la misma duración del juego.

Para grupos más numerosos, la propuesta se amplía tanto en organización como en duración, adaptándose a eventos de mayor escala. Tal y como explica Olasagasti, este tipo de reservas suele estar vinculado a celebraciones y encuentros sociales como meetings de empresas y compañeros de trabajo, cumpleaños de niños y adolescentes o incluso despedidas de soltero, que ya han dejado alguna anécdota destacable en la ciudad.

Una niña jugando una partida en una sala de The Ninja Games / The Ninja Games

En estos casos, los participantes se dividen en equipos que rotan entre las salas, y la experiencia puede extenderse hasta casi tres horas, combinando juego y tiempo de descanso. La dificultad e intensidad depende del rango de edad que se maneje en estas agrupaciones.

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De este modo, Ninja Games en Zaragoza se consolida como una alternativa versátil que se adapta tanto a planes informales en pequeño grupo como a celebraciones más grandes, ofreciendo una actividad diferente que mezcla entretenimiento, competición y trabajo en equipo en un mismo espacio.