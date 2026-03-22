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Zaragoza se vuelca en la búsqueda de Bruce, un perro desaparecido desde el miércoles en el parque Miraflores

Vecinos y amantes de los animales de la capital aragonesa buscan a Bruce desde el pasado 18 de marzo, con avistamientos en zonas como los Pinares de Venecia

Publicación del cartel de la búsqueda de Bruce en redes sociales

Publicación del cartel de la búsqueda de Bruce en redes sociales / @teteloke (Tik Tok)

Martín Vital

Zaragoza

La historia de Bruce ha dejado de ser solo la de un perro perdido para convertirse en un pequeño movimiento ciudadano en Zaragoza. Desde el pasado miércoles 18 de marzo, cuando se le perdió la pista en las inmediaciones del parque Miraflores, su nombre circula con fuerza entre vecinos, paseantes y amantes de los animales, que han hecho de su búsqueda una causa compartida.

Bruce, un can de aspecto similar al de un Lurcher, desapareció sin dejar rastro en una de las zonas verdes más transitadas de la ciudad. Cuatro días después, las esperanzas siguen vivas gracias a varios avistamientos que apuntan hacia el sur: algunos ciudadanos aseguran haberlo visto en los Pinares de Venecia, en el barrio de Torrero-La Paz, especialmente en torno a la colonia felina conocida como El Guano.

Post en redes sociales para encontrar a Bruce, el perro perdido en el parque Miraflores

Post en redes sociales para encontrar a Bruce, el perro perdido en el parque Miraflores / @zarpa_proteccionanimal

Las calles hablan de Bruce. Su imagen, acompañada de mensajes de alerta, se repite en farolas, bancos y tablones de anuncios de parques repartidos por distintos puntos de Zaragoza. A pie de calle, pero también en redes sociales, donde la difusión ha sido constante, la movilización crece con cada hora que pasa.

Quienes colaboran en su búsqueda insisten en un detalle clave: Bruce está asustado y no se deja coger. Lejos de facilitar el reencuentro, este comportamiento obliga a extremar la cautela. En el momento de su desaparición llevaba un arnés de colores, una de las pocas pistas visuales que podrían permitir identificarlo a distancia.

Cartel de búsqueda de Burce pegado en una farola de un parque de Zaragoza

Cartel de búsqueda de Burce pegado en una farola de un parque de Zaragoza / El Periódico de Aragón

Por ello, la recomendación es clara: si alguien lo ve, no debe intentar atraparlo. La prioridad es avisar de inmediato para coordinar su rescate. Para cualquier información, se ha habilitado el teléfono 669 24 90 08, además del 092, correspondiente a la Policía Local.

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Mientras pasan los días, Zaragoza sigue mirando a sus parques con una esperanza compartida: que Bruce aparezca. Porque, en esta historia, cada cartel, cada mensaje y cada aviso cuenta.

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