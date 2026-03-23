El 70% de los nuevos pisos de la antigua sede de la CAI ya están vendidos: así serán las viviendas y los precios de una "promoción irrepetible" en Zaragoza

Seguramente no haya habido ni habrá una promoción semejante en Zaragoza. Y no porque no haya arquitectos capaces de diseñar edificios similares ni oportunidades para utilizar los mejores materiales. Las 30 viviendas que ocuparán las cinco plantas superiores de la antigua sede de la CAI, en pleno paseo Independencia, «es de lo mejor que se ha hecho» en los últimos tiempos en la capital aragonesa en cuanto a calidad, tamaño y ubicación, tres ingredientes que influyen en su precio, evidentemente. El metro cuadrado se está vendiendo en esta comunidad entre los 6.000 y los 9.000 euros, lo que implica que varios de los pisos se irán muy holgadamente por encima del millón de euros, una cifra que hasta ahora no era fácil alcanzar en el valle del Ebro.

Pero esta promoción es el ejemplo de que el mercado del lujo en el sector inmobiliario de Zaragoza tiene una demanda que quizá resulte extraña para el resto de los mortales que no disponen de un millón de euros en sus cuentas corrientes. Y es que a pesar de los precios de venta de estos pisos, el 70% de las viviendas, según ha podido saber este diario, ya están vendidas y eso que ni siquiera se han publicitado.

Fuentes conocedoras de la operación explican que la venta privada funciona en estos casos porque son los propios interesados los que se acercan hasta Ibercaja para preguntar por los pisos. Y de los que deciden pedir información, la mayoría se decide por comprar. El nivel de conversión entre las personas atendidas y las que se quedan con uno de los 30 pisos es muy alto.

OBRAS DEL ANTIGUO EDIFICIO CAI DE PASEO INDEPENDENCIA / MIGUEL ANGEL GRACIA

Las viviendas de la antigua sede de la CAIdel paseo Independenciano van a ser pequeñas y eso explica, en parte, sus precios. La más pequeña tendrá unos 100 metros cuadrados y dos habitaciones, por lo que los espacios serán todos muy amplios. Las más grandes se irán hasta los 250 metros cuadrados, por lo que superarán muy holgadamente el millón de euros, incluso rondarán los dos millones.

Este es uno de los secretos de esta promoción, que los pisos, además de ser de obra nueva –lo que resulta casi imposible ya en el centro de cualquier ciudad y también de Zaragoza por la inexistencia de parcelas libres– van a ser grandes. Y esta cualidad, el espacio, es algo muy valorado por este tipo de clientes que buscan vivir en el corazón de la capital aragonesa pero que no están dispuestos a meterse en un apartamento de 50 metros cuadrados, de ahí que en este caso se haya optado por dotar a los hogares de una superficie mayor de lo habitual. 250 metros cuadrados en el centro no es algo que vaya a poder salir al mercado todos los días. De ahí la excepcionalidad de esta promoción. Quienes saben de esto dicen que se trata de una obra irrepetible y que no puede haber muchas más operaciones como esta puesto que un piso reformado «nunca» va a tener los mismos estándares de calidad en la construcción y eficiencia energética como uno de obra nueva.

Los plazos

«Aunque se trate de una reforma integral, el nivel ni se acerca a los estándares actuales en materia de construcción», explican fuentes del sector. Esto se nota, por ejemplo, en los garajes, que en el centro tienden a ser estrechos y retorcidos. En la antigua sede de la CAI serán anchos y espaciosos, algo muy poco habitual en esta zona de la ciudad en la que el espacio, dado que falta, es lo más deseado, por lo que se paga a precio de oro.

En el centro de Zaragoza, además de esta promoción de obra nueva se está levantando otro edificio desde cero en los antiguos Garajes Aragón, aunque las cualidades de esos pisos distan mucho de acercarse a los de Independencia, y en la calle Lagasca, si bien en este caso el proyecto constructivo está en manos de los tribunales. Además hay también alguna promoción dentro del Casco Histórico, como en la plaza de La Magdalena y el Coso, pero no serán tan grandes como las de Independencia. Más alejadas están las nuevas promociones del entorno de Averly y la plaza de Toros,

Las viviendas contarán con garaje y en la última planta se dispondrán los espacios comunes que serán de uso exclusivo para los propietarios de la comunidad. Contarán con una gastroteca o espacio gastronómico, piscina y gimnasio. Todo ello en un entorno en el que, de nuevo, ni las casas más grandes ni las urbanizaciones más lujosas disponen con este tipo de servicios ni comodidades en el mismo edificio.

OBRAS DEL ANTIGUO EDIFICIO CAI DE PASEO INDEPENDENCIA / MIGUEL ANGEL GRACIA

Las obras para reconvertir la antigua sede de la CAI en un edificio de viviendas de lujo -en cuyos bajos albergará además la nueva macrotienda de Zara– comenzaron en 2023 y la previsión es que puedan estar finalizadas en un año, para entregar los pisos en el segundo semestre de 2027. Explican fuentes conocedoras de la operación que los trabajos van en plazo y que no ha habido retrasos reseñables, pese a que este año tuvieron un problema con las luces de Navidad, cuya instalación les limitó durante unas horas la entrada de materiales.

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En un principio estaba previsto que Zara pudiera abrir sus puertas en 2024, pero aseguran los que conocen la obra que el calendario que manejan en la actualidad es el que tenían al principio. El nuevo edificio está diseñado por el estudio de Ingennus, mientras que la consultora Arastur ejerce de project manger.