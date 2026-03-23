Burger King confirma el cierre definitivo de su restaurante de Parque Venecia en Zaragoza

El Burger King de Parque Venecia en Zaragoza ya es historia. El antiguo local de comida rápida, situado en la avenida de Tiziano número 6, ha sido desmontado por completo durante la pasada semana. El solar permanece vallado y los operarios han retirado todos los elementos de la instalación modular. Los trabajos han coincidido con las obras en un colector y el corte parcial de la avenida de la Policía Local, que ha provocado desvíos de tráfico en uno de los principales accesos al barrio y al centro comercial Puerto Venecia.

Restaurant Brands Europe (RBE), empresa que gestiona Burger King en España, Portugal e Italia, ha confirmado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que se trata de un cierre definitivo (pese a que en Google figura como temporal) y que el establecimiento no volverá a abrir sus puertas en esta ubicación ni hay intención de acometer una reforma integral para modernizar las instalaciones. No obstante, los clientes podrán seguir disfrutando de la oferta gastronómica de la cadena en el restaurante que la marca mantiene en el cercano centro comercial Puerto Venecia, dentro de su zona de restauración.

La compañía no descarta la apertura de nuevos locales en Zaragoza en un futuro, toda vez que acaba de marcar un hito histórico al superar la cifra de 1.000 restaurantes repartidos por toda España. En la capital aragonesa, Burger King cuenta actualmente con ocho establecimientos, situados en Vía Hispanidad, avenida César Augusto, Emilio Castelar, María Zambrano (Grancasa), paseo de Fernando el Católico, avenida Diagonal, Gómez Laguna y Manhattan, y uno a punto de inaugurarse en la avenida Cataluña.

Un solar cotizado a la entrada de Puerto Venecia

Con el cierre definitivo del local de Parque Venecia, queda libre de nuevo un solar muy cotizado de la ciudad, ubicado en una de las principales vías de entrada y salida al centro comercial, especialmente concurrida durante los fines de semana. Aunque no existe confirmación oficial por parte de la cadena alemana, todo apunta a que en ese mismo emplazamiento podría abrir un supermercado Aldi. Un expediente de Urbanismo sugiere la construcción de un supermercado con aparcamiento en esta zona estratégica de la ciudad.

La cadena Aldi anunció a finales de 2025 la apertura de tres nuevos supermercados en Aragón a lo largo de 2026, dos de ellos en la capital aragonesa. Uno se situaría junto a la Z-40, muy próximo a la urbanización Torreblanca y a Utebo, aunque dentro del término municipal de Zaragoza. El otro estaría previsto en Parque Venecia y podría levantarse en el mismo solar que ocupaba el antiguo Burger King.

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En ambos casos se trata de edificios de nueva construcción con una amplia zona de aparcamiento. Estos establecimientos se sumarían al supermercado que Aldi abrió en Zaragoza en octubre de 2025, en la calle Isla del Tesoro, número 3, en Valdespartera, y al que ya había inaugurado anteriormente en la calle Marqués de la Cadena, número 64, en el entorno del barrio de La Jota.